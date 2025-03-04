澤倫斯基軍裝不尊重白宮？ 烏克蘭「正裝」網路瘋傳

烏克蘭外交部在社媒平台Instagram貼文，附有「烏克蘭人也有正式服裝」系列圖片。(取自Instagram)

自從2022年俄羅斯 入侵烏克蘭 之後，烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy)就穿軍事服裝展現對烏軍官兵的支持。不過，澤倫斯基28日身穿軍裝赴白宮拜會川普總統，卻被川普當面質疑服裝選擇不夠尊重，後來兩人在橢圓形辦公室的對話則氣氛鬧僵。華盛頓郵報分析，某些美國人士批評澤倫斯基「沒穿正式服裝」，對烏克蘭人來說特別刺耳，尤其是烏克蘭過去三年歷經戰爭摧殘還被要求穿正式服裝，彷彿一大侮辱。

烏克蘭外交部2日在社群網站Instagram發表多張照片，標題寫道：「烏克蘭人有正式服裝」。報導指出，烏克蘭外交部的系列照片在網路引起瘋傳。

烏克蘭外交部在社媒平台Instagram貼文，附有「烏克蘭人也有正式服裝」系列圖片。(取自Instagram)

烏克蘭外交部發文指出，數十萬烏克蘭人換下幹練的辦公室服裝改穿軍事制服，以便保衛家園與家人。對於其他烏克蘭人來說，日常服裝成了畢生使命、犧牲以及挽救生命的象徵。」文中表示：「戰爭期間，烏克蘭人的服裝看起來可能有些不一樣，但卻以最高尊嚴穿在身上。」

發文附上的照片包括烏克蘭軍隊全副武裝的造型，醫院遭遇轟炸之後醫生手術服沾滿血跡，另外還有烏克蘭戰鬥機飛行員、從被轟炸公寓將平民傷患抬出的搜救人員、消防隊員，以及被俄軍轟炸的烏克蘭電廠能源工人。

系列照片最後兩張，是一名男子與一名女子在流行服裝秀上穿著烏克蘭設計師的作品，男子因為雙腿截肢而使用義肢，女子也有義肢。俄烏戰爭期間，成千上萬烏克蘭人在戰火當中失去四肢。