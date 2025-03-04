川普祭出新關稅 豐田、Tesla等暢銷車要漲價了？

新車價格恐受到關稅調漲衝擊。（美聯社）

川普總統對加拿大 、墨西哥 進口商品開徵25%關稅 4日生效，華爾街日報(WSJ)3日分析，北美地區汽車產業盤根錯節，從加、墨兩國進口的汽車與汽車零件首當其衝，與2019年相比已經漲價25%的新車價格，恐將進一步走高。在美國市場銷路極佳的豐田(Toyota)RAV4休旅車，70%零件是從加拿大進口，Camry轎車65%零件也從加拿大進口。

市調機構J.D Power統計顯示，2015年時新車價格平均為3萬元，新冠疫情發生前的2019年約3萬3000元，到了2024年則來到4萬4800元，與2019年相比貴了25%。

摩根大通銀行(JP Morgan)研究分析指出，加、墨關稅上路之後，每輛新車價格平均上漲3125元。不過，汽車製造商與供應商是否自行吸收某部份增加成本，還是把成本提高轉嫁給消費者，目前仍不清楚。

報導指出，川普政府是否將為符合川普第一任期「美國-墨西哥-加拿大協定」(US-Mexico-Canada Agreement，USMCA)的汽車提供關稅豁免，也有待進一步觀察。

根據統計，美國2024年裡賣出的所有新車當中，將近25%是在墨西哥或加拿大組裝完成，即使在美國本土製造的新車，使用進口零件與材料的比例也相當高。以電動車特斯拉(Tesla)為例，在美國銷售的車輛使用零件約20%從墨西哥進口。

除了加、墨進口商品開徵25%關稅之外，川普宣布的25%鋼鋁稅訂於3月12日實施，鋼、鋁都是汽車製造的重要材料。另外，川普日前透露考慮對其他國家與特定產業祭出「對等關稅」(reciprocal tariffs)，汽車產業可能受到波及。中國進口產品估計將在關稅影響下變得更貴。

2024年裡，美國總共銷售1600萬輛新車，其中將近半數進口。墨西哥是出廠新車輸入美國數量最多的國家，在美國汽車市場受到消費者高度喜愛的雪佛蘭(Chevrolet)Equinox、福特(Ford)Bronco Sport以及公羊(Ram)皮卡卡車(pickups)都包括在內。南韓、日本、加拿大、德國也是汽車進口美國的主要國家。2024年1600萬輛銷售新車裡，大約23%是在加拿大或墨西哥組裝完成，豐田、本田(Honda)都有不少汽車在加拿大組裝，通用汽車(General Motors)、福特汽車則在墨西哥組裝。