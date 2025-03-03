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川普關稅25%有何奧妙之處？經濟學家說：好懂、好沒學問

編譯季晶晶／綜合外電
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川普關稅稅率定在25%，經濟學家說背後沒有大學問，並非是對關稅後果做過仔細評估的結果。(歐新社)
川普關稅稅率定在25%，經濟學家說背後沒有大學問，並非是對關稅後果做過仔細評估的結果。(歐新社)

川普對加拿大和墨西哥輸美產品課徵25%關稅將於周二生效，他也威脅對歐盟進口商品徵收同樣關稅，可以確定川普喜歡25， 但這個數字背後有什麼大道理呢？巴隆周刊（Barron's）採訪經濟學家看法如下。

密西根大學公共政策和經濟學教授Justin Wolfers說，25沒什麼神奇之處，「不是來自某個模型，沒對關稅後果做過仔細評估，也沒有歷史出處，不能解決特定問題」。

曾在財政部任職的塔夫茨大學法學院教授Michael Klein贊同上述說法，指政府的關稅論點「不合理」。

根據巴隆，稅率選擇25，借川普形容眾院預算法案的用詞是「大而美」，由於西方常用100的四分之一計數，連數學不好的人也很容易理解。

麥格理全球策略師Thierry Wizman指博弈理論在此發揮部分作用：門檻設得太低就沒有談判之必要，但也不能設得太高。

撰有《Clashing Over Commerce: A History of U.S. Trade Policy》一書的達特茅斯學院教授Douglas A. Irwin說：「數字都沒什麼道理。沒『精算』過。」尼克森政府1971年全面徵收進口附加費時的稅率是10%。

經濟學家表示，一般來說，關稅會提高美國消費者和公司支付的價格，且經常產生意想不到的後果。塔夫茨大學的Klein於2017年創建的EconoFact網站，在2020年發表了一篇論文，研究川普2018年對鋼鐵徵收25%的關稅，發現導致美國製造業在與外國競爭時處於劣勢。

川普喜歡25%可能還有一個原因，他盛讚19、20世紀之交的關稅政策，聲稱那是美國最富有時期。當時的關稅很高，但經濟學家說那不一定是美國最富有的時候。

根據戴維斯加州大學教授、國家經濟研究局（NBER）副研究員Christopher Meissner，半世紀後，美國二戰後的工業產能，及其產出在全球的占比，處於歷來最高水準，這段期間裡，關稅逐步下降，「到1990年代，美國對大多數進口產品和大多數合作夥伴的平均關稅都不到 5%，對主要貿易夥伴更幾乎為零」。

達特茅斯學院的Irwin說，川普的第一和第二任期，情況並無重大變化，外國不公平貿易行為沒有變得更不公平，「變的是川普回來了」。

經濟學家一致認為，更有針對性的作法，效果會更好，但川普最近的言論沒有改變立場的跡象。

耶魯大學管理學院負責領導力研究的資深副院長Jeffrey Sonnenfeld評論川普關稅：「方向合理有戰略性，但針對的目標不精確且功能不良。川普是自己最大的敵人。」

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