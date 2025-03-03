抓芬太尼比一比 墨軍萬人1個月查出150顆 美破獲40萬顆

墨西哥總統薛恩鮑姆加派1萬名部隊駐紮美墨邊境查芬太尼，迄今累計只查獲150顆芬太尼。美國官員相同期間卻在美墨邊境查獲40多萬顆芬太尼。(歐新社)

川普總統宣布除非墨西哥 阻止芬太尼(fentanyl)流入美國，否則將對墨西哥商品開徵25%關稅之後，墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)加派1萬名部隊駐紮美墨邊境 地區；過去近一個月來，幾乎所有從墨西哥諾加列斯(Nogales)入境美國的車輛都要接受盤查與詢問。但根據墨西哥官員統計，迄今累計只查獲150顆芬太尼。相較之下，美國官員相同期間卻在美墨邊境查獲40多萬顆芬太尼。

華盛頓郵報分析，某些輿論聲浪直指墨西哥行動只是作秀，看準川普喜歡以軍事手段處理複雜問題的偏好，但政治觀察家說，墨西哥其實非常努力配合美方打擊芬太尼等毒品 走私，2月27日便移送29涉嫌毒品犯罪的販毒集團首腦到美國受審。

報導指出，墨西哥安全設施原本就相當薄弱、缺乏經費，打擊芬太尼則凸顯捉襟見肘的困難。

美國官員說，絕大多數芬太尼都在小型的墨西哥製毒工廠完成，藥丸大多高度濃縮，如果要在諾加列斯等邊境檢查哨檢查芬太尼，實際作業難度極高。每天從墨西哥入境美國的各種汽車平均超過1萬1000輛，車上載有觀光客、消費者、勞工，載運商品從福特Bronco休旅車到數噸番茄都有。

海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)亞利桑納州諾加列斯(Nogales)邊境檢查哨主任亨弗瑞斯(Michael Humphries)表示，芬太尼藥丸體積極小，能夠藏匿的地方無以計數。

報導指出，美國官員對於墨西哥方面的配合行動表示歡迎，一名位於亞州的資深緝毒官員便說：「我們需要愈多愈好的所有協助。」

然而，美國官員同時指出，墨西哥方面缺乏經驗，加上某些訊息列為機密，使得墨西哥官員無法根據情報調查芬太尼。官員表示，如果墨方官員不知道要找什麼，當然查緝行動成果有限。如今在亞州查獲的芬太尼數量，已是加州兩倍。