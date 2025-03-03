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請辭交換和平協議？美國安顧問暗示澤倫斯基下台 他直球回應了

編譯盧思綸／即時報導
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烏克蘭總統澤倫斯基3月2日於倫敦出席與記者的會議。(路透)
烏克蘭總統澤倫斯基3月2日於倫敦出席與記者的會議。(路透)

烏克蘭總統澤倫斯基上周拜訪白宮與川普起爭執，最終未能簽署礦產協議便空手而回；事後美國國安顧問沃茲暗示，若要達成和平協議，澤倫斯基可能要下台，共和黨高層也發表相同看法。澤倫斯基3月2日結束歐洲領袖峰會後表態，只要北約接納烏克蘭，還有俄烏戰爭結束，他願意辭職。

路透報導，沃茲2日接受美國有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State of the Union）訪問，被問及川普是否希望澤倫斯基請辭，他回答：「美國需要一位能和我們打交道、最終與俄羅斯談成停戰協議的領導人。」

沃茲補充：「如果澤倫斯基的個人動機或政治動機與結束戰爭顯然背道而馳，那恐怕會是真正的問題。」

此外，一些共和黨高層或官員被問及普亭是否可信時，反而提到澤倫斯基可能會對和平構成更大威脅。

眾議院議長強生2日在美國國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）說，「澤倫斯基一定要有所改變。要嘛恢復理智，帶著感恩的心回到談判桌，要嘛就由其他人來領導烏克蘭談判。」

烏克蘭通訊社報導，澤倫斯基回應媒體提問表示，更換國家元首的過程很複雜。

澤倫斯基認為考量到當下情況，還有自己獲得的支持，要他下台「光是舉行選舉並不足夠」。他說：「還需要防止我參選，這會更困難。所以他們必須與我協商。」

澤倫斯基說：「我說過，以加入北約為條件來交換，這意味著我完成了使命。」

除此之外，澤倫斯基也批評國際盟友試圖影響烏克蘭的決定，他認為這樣已違背民主原則。

澤倫斯基 烏克蘭 共和黨

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