英相：烏克蘭和平之路 須經由白宮 公布4步驟計畫 允烏更多援助

美烏在白宮簽署礦產協議破局後，歐盟及其他國家在倫敦緊急召開峰會，決議按四步驟計畫，提供烏克蘭更多支援。圖中左起烏克蘭總統澤倫斯基、英國首相施凱爾、法國總統馬克宏。(美聯社)

烏克蘭 總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)在倫敦表示，烏國依然隨時準備與華府簽訂礦產協議；英國首相施凱爾 (Keir Starmer)則在歐洲元首緊急高峰會前後公布四步驟計畫，承諾提供更多援助給烏克蘭，另外英、法、烏三國研擬好俄烏戰爭停戰計畫後將與美國討論，烏國和平之路須經由白宮，另歐洲正站在「歷史的十字路口」。

澤倫斯基提議海空停戰一個月

英國廣播公司(BBC)2日報導，澤倫斯基另提議在「空中、海上」停戰一個月。

英允烏動用20億美元買防空導彈

施凱爾宣布，備好四步驟計畫來保障烏克蘭和平，英國允許烏國動用16億英鎊(約20億1700萬美元)的英國出口融資，購買5000多枚防空導彈。

波蘭總理圖斯克(Donald Tusk)表示很歡迎這次緊急高峰會，聲稱「歐洲已經醒過來」。

美烏在白宮簽署礦產協議破局後，歐盟及其他國家在倫敦緊急召開峰會，決議按四步驟計畫，提供烏克蘭更多支援。圖為與會各國領袖。(美聯社)

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，施凱爾勾勒的支持四步驟烏克蘭計畫包括繼續援助基輔當局，經濟面向俄國施壓，任何持久的和平協議都必須確保烏國主權、安全，而且烏國必須參與談判。

英籲歐洲組聯盟保障烏和平

施凱爾表示，達成和平協議之後，歐洲將繼續在軍事方面協助烏克蘭，嚇阻未來俄國再採取軍事行動，「志願國家將組成聯盟」，協助捍衛烏國，而英國願派陸軍、空軍支持這項計畫；只是施凱爾也承認，不是所有國家都有能力做到這種軍力投入，任何協議要管用，都要有美國強力支持。

至於美國是否支持本計畫的框架，施凱爾表示，自己前一晚已與美國總統川普 談過，要不是覺得本計畫有其可能，他也不會走上這條路；他另提供約27億美元的援助給烏克蘭，經費取自被凍結的俄國資產孳息。

正式停戰計畫將與川普討論

施凱爾表示，他將在稍後提出更為正式的計畫給美國，與川普共事。

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)抵達倫敦參與高峰會前表示，他與施凱爾打算提出「空中、海上及能源基礎設施休戰」，為期一個月；幾下來數周歐洲不會組織軍隊，而部隊要在稍後階段才部署到烏克蘭。

有人主張美國不再是可靠的盟邦，施凱爾拒絕此說，他表示，再沒有其他兩個國家能就國防、安全及情報方面，像英美兩國一樣緊密交纏，所以美國對英國而言是重要、可靠的盟友。

施凱爾：歐洲處於十字路口 須挺身而出

施凱爾另表示，他不相信俄國總統普亭，但信得過川普；他描述當前的挑戰為歐洲處於「歷史的十字路口」，必須挺身而出，因應「一世代僅見的時刻」。

歐盟執行委員會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)會後表示自己將提出歐洲「再次武裝」計畫，提升歐盟安全，至於烏克蘭，她認為要有安全保障。

范德賴恩表示要讓烏克蘭取得管道，強化、保衛自己，基本上讓烏國變成「鋼鐵刺猬」，任何打算侵略者都吞嚥不下。