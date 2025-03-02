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商務部長暗示 周二對墨西哥、加拿大關稅「可能低於25%」

編譯劉忠勇／綜合外電
美國商務部長盧特尼克。(歐新社)
美國商務部長盧特尼克。(歐新社)

美國總統川普將於周二對墨西哥和加拿大全面課徵25%關稅。但商務部長盧特尼克周日接受福斯新聞訪問時表示，具體稅率仍待決定，暗示最終稅率可能較低。

此外，川普也矢言於周二對中國徵外加徵10%關稅。盧特尼克對此表示，這是「確定」的措施，而且是在本月初已加徵的10%關稅基礎上額外加徵。

盧特尼克指出，墨西哥與加拿大為了解決川普對邊境把關的疑慮做出「許多努力」，但仍不足以解決他對「美國芬太尼致死」的顧慮。他還提到，川普還在考慮「究竟要如何處理墨加關係，這是一個動態的情勢」。

從他這番話看來，墨西哥和加拿大會將做最後外交努力，設法避免這些措施真正實施。

這是川普執政團隊首度暗示，可能不會對所有來自墨西哥的商品及非能源類的加拿大進口商品全面課徵25%關稅。

盧特尼克說：「他（川普）會仔細考量，並計畫於周二正式實施這些關稅。加拿大與墨西哥方面一直和他溝通。」

至於中國顯然在周二之前並無太多轉圜餘地。

盧特尼克說：「他們若不結束補貼並停止製造芬太尼相關原料，川普就會對他們加徵關稅。」「如果他們認為可以報復，請記得，他們賣給我們的商品遠比我們賣給他們的多得多了。」

川普 關稅 墨西哥

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