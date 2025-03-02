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川普國安顧問再嗆：澤倫斯基「像前女友愛翻舊帳」

編譯盧思綸／即時報導
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美國川普政府國安顧問沃茲3月1日把烏克蘭總統澤倫斯基比作愛翻舊帳的前女友。(美聯社)
美國川普政府國安顧問沃茲3月1日把烏克蘭總統澤倫斯基比作愛翻舊帳的前女友。(美聯社)

華盛頓時報報導，美國總統川普與副手范斯日前與烏克蘭總統在白宮陷入激烈口角，雙方未能簽署礦產協議便不歡而散。隔日，川普國安顧問沃茲受訪稱澤倫斯基「搞砸了」，簡直「像前女友一樣」愛翻舊帳。

美烏會談當時，范斯提到，戰爭必須以外交方式結束。澤倫斯基回問：「哪門子的外交？」范斯接著提高嗓門，雙方便陷入爭執。隨後礦產協議不了了之，沃茲與國務卿魯比歐被交代「請澤倫斯基離開白宮」。

沃茲3月1日接受保守派媒體「布萊巴特廣播電台」（Breitbart Radio）訪問時描述，澤倫斯基「搞砸了」。

「澤倫斯基顯然只專注在事實查核和糾正每個細微差異，」沃茲說，「這就像前女友揪著9年前的舊帳不放，而不是努力推進兩人的關係」。

報導指出，部分共和黨人一致認為澤倫斯基在白宮的表現不尊重，並對川普的作法表示稱讚。沃茲也表達相同看法，且宣稱他和魯比歐為了簽訂礦產協議付出很大心力。

就連長期支持澤倫斯基的南卡參議員葛理漢（Lindsey Graham）也表示，在這次白熱化的美烏會談後，烏克蘭應該進行政權更迭。

對此，沃茲並未表態，但是質疑澤倫斯基是否「能帶領烏克蘭進入下一階段並恢復穩定」。

澤倫斯基 白宮 烏克蘭

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