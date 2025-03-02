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美歐分裂 分析：北約大危機 俄最大贏家 中國走大運

編譯茅毅／綜合報導
川普再度入主白宮以來，俄烏戰爭和談的最新發展，已使北約的美歐盟邦間出現分裂。圖為北約的「聯盟反應部隊」2月19日在羅馬尼亞進行代號「堅定標槍25」的聯合軍演。(路透)
川普再度入主白宮以來，俄烏戰爭和談的最新發展，已使北約的美歐盟邦間出現分裂。圖為北約的「聯盟反應部隊」2月19日在羅馬尼亞進行代號「堅定標槍25」的聯合軍演。(路透)

2月28日白宮上演美烏領袖公然齟齬事件後，誰是最大輸家？英國廣播公司(BBC)分析，美國前總統拜登培育的美烏聯盟已支離破碎。此事件也顯示北約(NATO)歐洲成員國與美國間的一場重大危機逼近。

外界會就美國一直以來對烏克蘭以外的歐洲國家及地區，給予的安全承諾浮現更多問號和質疑。其中最大問題是，川普總統是否會履行前總統杜魯門1949年做出的承諾，即在北約集體防衛概念下，將任何對北約盟邦的攻擊，視為對美國的攻擊。

前述擔憂出於川普第二任決心恢復與俄羅斯總統普亭的關係。他既對烏克蘭施加巨大壓力，也向普亭做出重大讓步，這些讓步則將必須由烏克蘭人民埋單。對川普而言，俄烏終戰後的烏克蘭安全不過排第二，這使歐洲人脣亡齒寒，也擔心起自己的處境。

澤倫斯基不願配合川普做出讓步，這激怒了川普。若川普接下來凍結對烏軍援，烏克蘭的對俄抗戰仍會持續。問題在於烏方還能撐多久？烏軍能否有效地抵禦俄軍？如此一來，基輔的歐洲友邦在挺烏力道上勢必得加倍，以填補美國袖手旁觀的真空。

紐約時報與華盛頓郵報2月28日報導提到，這是美烏聯盟破裂的信號，反映川普回任不到六周，就使美國既有外交政策顛覆的嚴重程度，他幾乎徹底改變美國對這場歐陸戰事立場，轉而同情普亭、對澤倫斯基反感。

另外，最大贏家無疑是普亭及俄國。美國智庫卡內基國際和平研究院專家魏斯認為，現在看來，按莫斯科開出的條件停戰變得更為可能，理由是基輔將擔心烏美關係徹底破裂，最好在俄方優勢變更明顯前，達成對烏方相對最有利的協議。

至於北京，自俄國侵烏以來，中國一直袖手旁觀，一面宣稱中立，一面則透過大買俄國石油等方式支持俄國的戰爭機器。

北卡羅來納大學教授拉雷斯形容，中方既沒捲入與烏克蘭的爭端，也沒捲入與川普的爭端，像「坐在後座」，僅遠遠盯著事情發展。北京多年來始終未能裂解美歐關係，現在「中國的祈禱終於獲得回應」，中方可能對眼前情況感到好笑，「同時也不敢置信自己(有這樣好)的運氣」。

川普 烏克蘭 普亭

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