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川普終止對烏軍援？國務院暗示有轉圜：澤倫斯基得做些決定

編譯梁采蘩、茅毅／綜合報導
川普政府正考慮終止所有正運交烏克蘭的軍援。圖為2022年4月時，美軍人員正在檢視將提供給烏國的155毫米砲彈。(美聯社)
川普政府正考慮終止所有正運交烏克蘭的軍援。圖為2022年4月時，美軍人員正在檢視將提供給烏國的155毫米砲彈。(美聯社)

美、烏領袖2月28日在白宮發生爭執，不歡而散，美烏礦產協議甚至美國對烏軍援是否皆將因此淪為泡影？華盛頓郵報引述一位美國高官報導，川普政府正考慮終止所有正運交烏克蘭的軍援。

該高官說若美國終止軍援，將適用那些透過總統撥款權(PDA)提供的總值數十億美元雷達、車輛、彈藥和飛彈，而這些裝備有待運交烏克蘭。若川普政府覺得，烏克蘭總統澤倫斯基對美方推動的俄烏和平進程態度「頑固」，那華府就會宣布終止軍援。

但該報導也稱，美國國務院女發言人布魯斯暗示，事情仍有轉圜餘地。她當晚在福斯頻道商業台說，澤倫斯基可能對在白宮橢圓辦公室質疑川普，感到有些後悔，但澤倫斯基還有機會扭轉局面，可能也做得到。

布魯斯還說，當天的爭執並不代表(礦產協議)就胎死腹中，但澤倫斯基(接下來)「有些決定得做」。她聲稱對這場在電視直播上演的爭吵，美國政府「並沒有不高興」，「這正是美國人民投票的結果」，「在白宮公開場合，讓美國人民清楚看到互動的張力與總統（川普）的想法」；美國觀眾見到「直接的對話以及清晰明確的外交行動，這是很罕見的場景，也是讓美國再次偉大(MAGA)的重要一環」。

另外，國家廣播公司(NBC)1日報導，國務院上周終止美國國際開發署(USAID)一項計畫，該計畫已投入數億美元，以協助修復遭俄軍攻擊損毀的烏克蘭電網。該院發言人則未立即回應NBC提出的置評請求。

USAID除終止烏克蘭能源安全計畫，也大幅縮減派駐當地人員。該署原在烏克蘭有64名美國政府職員及約聘人員，目前剩8人留守。

烏克蘭 澤倫斯基 川普

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