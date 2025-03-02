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武器庫存快見底…歐洲恐被迫「獨挑大梁」援烏 壓力備增

編譯潘勛／綜合報導
川普政府可能從援助烏克蘭的陣營中抽身，讓烏克蘭的歐洲盟友壓力備增。圖為烏克蘭士兵在抗俄戰場中使用英國製造的便攜式反坦克武器。(路透)
川普政府可能從援助烏克蘭的陣營中抽身，讓烏克蘭的歐洲盟友壓力備增。圖為烏克蘭士兵在抗俄戰場中使用英國製造的便攜式反坦克武器。(路透)

美國總統川普烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)28日在白宮橢圓形辦公室發生叫罵，讓烏國的歐洲盟友壓力備增，他們恐怕得填補美國不再軍援烏國而出現的空隙，但歐洲自行援助烏國，將十分吃力。

華盛頓郵報1日報導，歐洲領袖花了好幾天想修補澤倫斯基與川普之間的關係，但兩人還是公開決裂，讓歐洲的心血為之泡湯，美、烏前途未卜。

川普與副總統范斯28日當面譏誚澤倫斯基，讓美國與其歐洲盟邦之間深深的嫌隙暴露無遺，也讓歐洲領袖傷透腦筋，設想如何填補破洞，以及自己就支援烏克蘭軍事對抗俄國，能否與美國進一步決裂。

歐洲在聲稱與美國結盟的時代已經結束的同時，還得在外交方面試著做傷害控管。

歐洲得在沒有美國協助下軍援烏克蘭，這個可能性升高，歐洲領袖正在評估他們的武器庫存，有多少能耐支持基輔當局。

英國首相施凱爾(Keir Starmer)1日在倫敦歡迎澤倫斯基來訪時表示，「堅定不移支持烏克蘭」，他的辦公室表示，施凱爾分別與川普、澤倫斯基通話之後，正盡其所能找到途徑，邁向持久和平。法國總統馬克宏、北約組織(NATO)秘書長呂特(Mark Rutte)也與澤倫斯基交談。

英國廣播公司(BBC)專訪呂特，詢問歐洲各國能否取代美國而軍援烏克蘭，呂特拒答，只說事情都過去了，歐洲得合力走上這條路。

這種不確定性，讓歐洲領袖2日的緊急峰會增添急迫感。此前他們已在巴黎晤談兩次，會商加強援助烏克蘭，其一在戰後的軍事部署，其二在找出數以十億計的歐元而加強軍力，減輕對美國的依賴。

歐洲領袖表示團結的同時，大致避免直接批評川普。不過，儘管呂特試著粉飾太平，其他領袖卻認為美、烏齟齬更加證實川普已經轉移結盟的風向。

川普與澤倫斯基爭吵之前，他對烏國的援助就已令人生疑。歐洲領袖一直在努力集合給烏國新的援助包裹方案；華府轉與莫斯科協商俄烏戰爭以來，基輔當局的歐洲支持者一直想強化自己的影響力。

俄烏戰爭爆發以來，歐洲各國給烏方的整體軍援雖然更多，但基輔當局大力仰仗美國軍援，才撐到現在；歐洲的軍火庫規模比不上美國，而且三年來一直調撥給烏國，目前庫存快要見底。

美、烏嚴重齟齬，讓歐洲民眾更加相信川普總統已經轉移美歐民主同盟的風向。圖為英國民...
美、烏嚴重齟齬，讓歐洲民眾更加相信川普總統已經轉移美歐民主同盟的風向。圖為英國民眾在倫敦集會，舉起「我們都是烏克蘭人」，力挺烏克蘭。(歐新社)

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