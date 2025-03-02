製造過程橫跨美加墨 汽車零件恐遭多重課稅

日產汽車在密西西比州的裝配廠。(美聯社)

川普 總統上月25日表示將對美國最大的兩個貿易夥伴──加拿大 和墨西哥 徵收25%的關稅，華爾街日報指出影響最嚴重的產業便是汽車業，追蹤每個汽車零件的製造幾乎都與加墨有關，關稅恐導致成本更高、供應鏈陷入混亂。

據報導，川普政府若決定貨物每次跨越美國邊境都徵收關稅，情況可能更糟。以加拿大製造商Linamar為例，他們首先會將廢鋼材送到賓州的冶煉廠，再送到由俄亥俄州一家公司和其他冶煉廠生產的鋼材來製造輪轂(hub)。產出的輪轂又被送回安大略省的一家工廠，在那裡與另一家伊利諾州供應商的變速部件組裝在一起；這座安大略工廠也從墨西哥鑄造廠進口鋁製外殼。所有零件組裝成模組後，再送到中西部的一個工廠，安裝到變速箱中，變速箱隨後被送回安大略省的一家汽車工廠。

川普希望企業在美國開設工廠，上個月表示「美國將製造更多的汽車」。根據國際汽車製造商組織數據，北美2023年生產約1600萬輛汽車，大多數汽車都是使用美墨加的鋼鐵、設備和零件組裝的。Linamar主席哈森弗拉茨(Linda Hasenfratz)表示這個生產過程是數十年的投資，每個國家都花了數十年時間發展各自擅長的領域，試圖顛覆製造過程只會帶來巨大的成本和犧牲。

其他部件也面臨同樣困境，曾領導墨西哥汽車工業協會的顧問索利斯(Eduardo Solís)表示，活塞製造同樣會在三國之間來回運輸數次，才會組裝到汽車裡、出口到美國。

加拿大豐業銀行(Scotiabank)數據指出，汽車業是美墨加協議(USMCA)內最大的貿易，占三國貿易總額的22%。美國汽車零部件進口比率最高為墨西哥的40.4%，接著是加拿大的10.3%；出口同樣則是墨西哥占39.5%、加拿大占33.8%。