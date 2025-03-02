澤倫斯基轉彎：沒美國支持 和平很難 抵倫敦受熱情支持並與英相會談

烏克蘭總統澤倫斯基(左)1日飛抵倫敦，受到英國首相施凱爾(右)熱情歡迎，他並準備參加2日歐洲領袖緊急峰會，討論俄烏戰爭、為烏國打造的和平計畫。(歐新社)

烏克蘭 總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskiy)與美國總統川普 在白宮爆發言語衝突，被下逐客令之後，1日飛抵倫敦，受到英國首相施凱爾(Keir Starmer)熱情歡迎，並準備參加2日歐洲領袖緊急峰會，討論俄烏戰爭、為烏國打造的和平計畫；澤倫斯基1日表示，他理解川普與俄羅斯總統普亭對話，而且「沒有美國支持，和平很難辦到」。

澤倫斯基稱理解川普與普亭對話

路透(Reuters)報導，澤倫斯基抵達唐寧街10號英國首相官邸與施凱爾晤談時，受到群眾喝彩歡迎；施凱爾對澤倫斯基表示，希望他聽到街上的歡迎聲浪，顯示英國民眾對他有多支持，英國堅決支持烏克蘭。

與施凱爾會談結束後，澤倫斯基在Telegram社媒平台貼文表示，兩人談到烏國及歐洲前途會遇到的挑戰，要強化各國盟誼，設定具體步驟強立烏國立場，以公正的方式結束戰爭，取得可靠的安全保障。

烏克蘭總統澤倫斯基(右)1日飛抵倫敦，受到英國首相施凱爾(左)熱情歡迎，他並準備參加2日歐洲領袖緊急峰會，討論俄烏戰爭、為烏國打造的和平計畫。(歐新社)

多數歐洲國家支持烏克蘭

川、澤會後，其他歐洲領袖大多發表聲明，支持澤倫斯基與烏克蘭，凸顯歐洲與川普再次入主白宮之後，傳統盟邦對俄烏戰爭看法有多大差異。此外英王查理三世2日將會見澤倫斯基。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，澤倫斯基與川普28日在白宮橢圓形辦公室當著媒體面前激烈口角之後，讓外界懷疑美國會不會繼續支持烏克蘭，還有美方戲劇化轉向俄羅斯總統普亭，會不會持續下去。

歐洲大多數國家出面支持烏克蘭，與華府決裂，美歐過去80年跨大西洋盟誼之歧異，猛然迸現於公眾視線。

有線電視新聞網(CNN)報導，目前歐洲領袖要採取微妙平衡，既要堅定支持澤倫斯基與烏克蘭，抵抗俄國侵略，同時又不疏離川普這位以做交易聞名的總統；川普顯然愈來愈同情俄國總統普亭，容納不下任何批評，同時想推翻北約這個有數十年歷史的跨大西洋安全結盟架構。

澤倫斯基將參加歐洲領袖高峰會討論俄烏戰

施凱爾呼籲川普不要接受任何會「獎賞」俄國或其盟友的烏克蘭和平協議。川普在歐重要盟友的義大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)也呼籲召開美歐峰會，共商俄烏戰爭，畢竟分裂讓西方變得更弱。

澤倫斯基想和解 發文感謝川普與美國

抵達倫敦的澤倫斯基顯然想採取和解態度，在X社媒貼文稱美國的支持「十分重要」，川普打算結束戰爭，而再沒人比烏克蘭人更渴望和平。他表示烏國十分感謝美國過去三年的支持，感謝川普、美國國會兩黨的支持，以及美國人民，「沒有美國支持，和平很困難」，但俄烏停火而沒有安全保障實在不夠，對烏國很危險，烏國人民必須知道美國站在他們這一邊。