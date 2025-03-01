我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

回應之前偷瞄傳聞？查克柏格為妻子盛大慶生

美烏談崩後 英首相熱情接待澤倫斯基 私下給1警告

Politico：澤倫斯基早被提醒照劇本走 白宮現場仍翻車

中央社／華盛頓1日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普（右）和烏克蘭總統澤倫斯基（左）2月28日在白宮橢圓辦公室會面。（美聯社）
美國總統川普（右）和烏克蘭總統澤倫斯基（左）2月28日在白宮橢圓辦公室會面。（美聯社）

川普澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）爆發爭執，有人認為這是場大戲，也有人覺得澤倫斯基戰略嚴重錯誤。Politico指出，澤倫斯基進白宮前才與參議員會晤，當時有參議員建議他照劇本，以感謝美國政府開頭，簽完協議結尾，但會議依舊失控。

政治新聞媒體Politico 1日報導，澤倫斯基2019年首次當選總統後，事實證明，他很快就學會如何贏得美國總統的支持。當時他與川普首度通話，就知道要誇川普。

時間快轉6年，烏克蘭飽受戰爭蹂躪。Politico指出，澤倫斯基似乎忘記與川普打交道的第一條守則：奉承是打入川普圈子的入場券，而在公開場合出言侮辱，就會迅速出局。

如果澤倫斯基希望美國與烏克蘭同一陣線，他不得不接受華府的新政治現實，也就是在川普及副總統范斯（JD Vance）領導下，美國對烏克蘭的態度發生巨大轉變，就連澤倫斯基的長期支持者也表示，澤倫斯基越早了解這點，對烏克蘭越有利。

然而，迫在眉睫的問題是，他能否克服川普及其他白宮官員對衝突現場的憤怒。

一位白宮官員深夜告訴Politico，不知道澤倫斯基可以做些什麼來修補關係。官員指澤倫斯基竟然在白宮「搖頭，翻白眼」。明明人家想幫忙，卻在自家受到冷嘲熱諷。

另一位匿名官員則談到政府內部的反應，指白宮上上下下都覺得完全沒受到尊重。白宮這場會議是很多人花了許多小時促成的成果，結果澤倫斯基的立場卻是如此，連力挺烏克蘭的共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）都開罵。

一些川普批評者在沒有證據的情況下暗示，白宮吵架事件是川普和范斯有預謀的陷阱，想一次摧毀美烏聯盟。這項指控激怒了負責安排會議的白宮幕僚。

熟川普的內部人士表示，公開羞辱澤倫斯基不符合川普性格，也掩蓋川普喜歡做交易的基本事實。

白宮官員指出，川普積極推進與烏克蘭的礦權協議。一些政府官員本周稍早曾建議兩位領導人在會前簽署協議，然後將澤倫斯基前往白宮橢圓形辦公室的訪問，以慶功性質的形式呈現。但川普傾向現場直播簽署儀式。

Politico指出，不難理解為什麼澤倫斯基會帶著情緒入白宮。短短幾個月內，川普推動他朝和平協議邁進，並公開提出對俄羅斯有利的條件，包括違背對烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）的承諾。

另一方面，考量到過去幾周川普及澤倫斯基公開互槓，川普政府官員覺得美國已經夠慷慨仁慈了。澤倫斯基上周指川普受到普亭（Vladimir Putin）的假訊息影響，這話已經讓川普不爽，但兩名官員表示，美國政府從未要求公開道歉。

他們指出，川普本人已經緩和局勢，甚至否認自己曾批澤倫斯基是「獨裁者」。

而澤倫斯基在進入白宮前才與聯邦參議員私下會晤，一名知情人士表示，「每個人都給他同樣的建議，那就是完成協議，不要耍把戲，要非常感激川普及美國政府所做的一切。」

議員們建議澤倫斯基以「感謝你所做的一切」開頭，然後敲定協議，結果卻是大家看到的那樣。

挺澤倫斯基的國會議員現在瘋狂試圖挽救局面，但澤倫斯基受訪時拒絕向川普道歉，這並沒有幫助。兩名白宮高階官員對Politico說，當川普說等澤倫斯基「準備好迎接和平時，再回來談」，態度是認真的，川普仍希望能達成協議。

川普 澤倫斯基 白宮

上一則

白宮設局澤倫斯基？川普國安顧問駁斥 稱烏犯3大錯

延伸閱讀

白宮設局澤倫斯基？川普國安顧問駁斥 稱烏犯3大錯

白宮設局澤倫斯基？川普國安顧問駁斥 稱烏犯3大錯
美烏談崩後 英首相熱情接待澤倫斯基 私下給1警告

美烏談崩後 英首相熱情接待澤倫斯基 私下給1警告
澤倫斯基會見英相施凱爾 兩國簽署22.6億英鎊貸款協議

澤倫斯基會見英相施凱爾 兩國簽署22.6億英鎊貸款協議
投資人對川普與澤倫斯基談崩惴惴不安 但「2資產」蓄勢待發

投資人對川普與澤倫斯基談崩惴惴不安 但「2資產」蓄勢待發

熱門新聞

川普(中)與澤倫斯基(左)的肢體動作非常激烈。(路透)

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

2025-02-28 19:51
川普政府計畫推出「金卡簽證」，未來花500萬美元，就能取得美國公民身分。(路透)

有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分

2025-02-25 19:40
眾院少數黨領袖傑佛瑞斯稱，共和黨推出的預算大綱將導致美國史上出現最大規模的白卡經費刪減。（美聯社）

史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點

2025-02-26 11:05
澤倫斯基離開白宮。美聯社

澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？

2025-02-28 16:54
馬斯克（圖左戴帽者）在川普（圖右一）主持的首場內閣會議上發言。(路透)

川普對內閣官員說：誰不爽馬斯克？滾出去

2025-02-26 20:04
烏克蘭總統澤倫斯基和美國總統川普當著媒體面互斥，成為白宮空前奇觀。(歐新社)

CNN評：澤倫斯基誤入川普禁區 沒做1舉動釀大錯

2025-02-28 22:45

超人氣

更多 >
4生肖年歲大操心少 屬牛晚年家庭和諧、他頻得貴人相助

4生肖年歲大操心少 屬牛晚年家庭和諧、他頻得貴人相助
歌手方大同驚傳過世 享年41歲

歌手方大同驚傳過世 享年41歲
CNN評：澤倫斯基誤入川普禁區 沒做1舉動釀大錯

CNN評：澤倫斯基誤入川普禁區 沒做1舉動釀大錯
傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言

傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言
國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊

國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊