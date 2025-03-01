歐盟外長稱「自由世界需要新領袖」魯比歐反擊歐洲沒戰略想再拖一年

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基2月28日在白宮橢圓辦公室會晤時，出席的國務卿魯比歐發表講話。（歐新社）

烏克蘭 總統澤倫斯基 與美國總統川普2月28日在白宮談崩之後，歐洲國家領袖紛紛表達對澤倫斯基的支持，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）更宣稱，「自由世界需要一位新領袖」，美國國務卿魯比歐 則在當天接受CNN訪問時抨擊，歐洲沒有結束俄烏衝突的戰略。

衛報報導，澤倫斯基與川普及美國副總統范斯當著大批記者與攝影機的鏡頭爆發激烈口角後，歐洲各國領袖紛紛表達了他們對澤倫斯基的聲援。儘管歐洲的領導人大致上沒有點名川普，但他們當天稍晚候言論暴露出美國與歐洲傳統盟邦在俄烏戰爭上的巨大裂痕。

卡拉斯在社群媒體的一篇貼文寫道，「烏克蘭就是歐洲！我們支持烏克蘭。我們將增加對烏克蘭的支持，以便他們能夠繼續反抗侵略者」。她還寫到，「今天，自由世界顯然需要一位新領袖。這取決於我們，歐洲人，接受這個挑戰」。

國會山報則報導，魯比歐接受CNN訪問時，對卡拉斯和其他歐洲官員做出反擊，主張歐盟沒有一套結束這場災難性衝突的「戰略」。魯比歐表示，「我是說，這些人只是在玩無聊的把戲與說這些話，他們的退場戰略是什麼？其他人的退場戰略是什麼？」

魯比歐說，「這個星球上唯一正積極嘗試結束這場衝突的人，就名叫川普，美國的總統」，還指「他是唯一正嘗試做到這一點的人，我們應該幫助他實現」。

根據美國國務院公布逐字稿，魯比歐還告訴CNN主播柯林斯，「我問人們，歐洲結束這場戰爭的計畫是什麼？」而一位他不會透露身分的外長跟他說，「那就是戰爭再持續一年，在那個時候，俄羅斯將感到如此虛弱，以至於將祈求和平。這是另一年的殺戮、死亡與毀滅，順帶一提，在我的觀點中，這不是個非常現實的計畫」。