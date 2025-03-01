跟川普談崩後飛抵倫敦 澤倫斯基重申美國仍是戰略夥伴
烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普2月28日的白宮會談破裂後，澤倫斯基與代表團搭乘專機1日抵達英國倫敦史坦斯特機場。BBC報導，澤倫斯基在「X」推文寫到，烏克蘭「非常感謝」美國的所有支援，「我感謝川普總統、美國國會的跨黨派支持與美國人民，烏克蘭人民始終感謝這樣的支持，特別是在這3年的全面入侵期間」。
澤倫斯基接著表示，「美國的幫助對我們的生存至關重要，我想承認這一點。儘管對話艱難，我們仍是戰略夥伴，但我們需要對彼此坦誠直率，以真正理解我們共同的目標」。
America’s help has been vital in helping us survive, and I want to acknowledge that. Despite the tough dialogue, we remain strategic partners. But we need to be honest and direct with each other to truly understand our shared goals.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2025
澤倫斯基指出，烏克蘭「準備簽署礦產協議」，但繼續呼籲美國提供安全保障。他寫道，「沒有安全保障的停火對烏克蘭很危險」，接著指出「得到川普總統的支持對我們至關重要，他希望結束戰爭，「但沒有人比我們更希望和平」，但「停火對俄羅斯總統普亭行不通，在過去十年裡，他已25次破壞停火，真正的和平是唯一的解決辦法」。
澤倫斯基說，他「無法改變烏克蘭對俄羅斯的立場，俄羅斯人正在殺害我們。俄羅斯是敵人，這就是我們面臨的現實。烏克蘭希望和平，但必須是公正和持久的和平。為此，我們需要在談判桌上保持強硬」，並指「我希望美國更堅定站在我們這邊」。
天空新聞報導，澤倫斯基與英國首相施凱爾將於當地時間1日下午在唐寧街會面。基輔獨立報報導，澤倫斯基26日在記者會上證實，將在訪美後前往倫敦，定於2日參加施凱爾主持的歐洲領袖峰會，討論聯合防禦和安全計畫。
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