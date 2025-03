跟川普談崩後飛抵倫敦 澤倫斯基重申美國仍是戰略夥伴

烏克蘭 總統澤倫斯基 與美國總統川普2月28日的白宮會談破裂後,澤倫斯基與代表團搭乘專機1日抵達英國倫敦史坦斯特機場。BBC報導,澤倫斯基在「X」推文寫到,烏克蘭「非常感謝」美國的所有支援,「我感謝川普總統、美國國會的跨黨派支持與美國人民,烏克蘭人民始終感謝這樣的支持,特別是在這3年的全面入侵期間」。

澤倫斯基接著表示,「美國的幫助對我們的生存至關重要,我想承認這一點。儘管對話艱難,我們仍是戰略夥伴,但我們需要對彼此坦誠直率,以真正理解我們共同的目標」。

America’s help has been vital in helping us survive, and I want to acknowledge that. Despite the tough dialogue, we remain strategic partners. But we need to be honest and direct with each other to truly understand our shared goals.