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跟川普談崩後飛抵倫敦 澤倫斯基重申美國仍是戰略夥伴

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跟川普談崩後飛抵倫敦 澤倫斯基重申美國仍是戰略夥伴

編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普2月28日的白宮會談破裂後，澤倫斯基與代表團搭乘專機1日抵達英國倫敦史坦斯特機場。BBC報導，澤倫斯基在「X」推文寫到，烏克蘭「非常感謝」美國的所有支援，「我感謝川普總統、美國國會的跨黨派支持與美國人民，烏克蘭人民始終感謝這樣的支持，特別是在這3年的全面入侵期間」。

澤倫斯基接著表示，「美國的幫助對我們的生存至關重要，我想承認這一點。儘管對話艱難，我們仍是戰略夥伴，但我們需要對彼此坦誠直率，以真正理解我們共同的目標」。

澤倫斯基指出，烏克蘭「準備簽署礦產協議」，但繼續呼籲美國提供安全保障。他寫道，「沒有安全保障的停火對烏克蘭很危險」，接著指出「得到川普總統的支持對我們至關重要，他希望結束戰爭，「但沒有人比我們更希望和平」，但「停火對俄羅斯總統普亭行不通，在過去十年裡，他已25次破壞停火，真正的和平是唯一的解決辦法」。

澤倫斯基說，他「無法改變烏克蘭對俄羅斯的立場，俄羅斯人正在殺害我們。俄羅斯是敵人，這就是我們面臨的現實。烏克蘭希望和平，但必須是公正和持久的和平。為此，我們需要在談判桌上保持強硬」，並指「我希望美國更堅定站在我們這邊」。

天空新聞報導，澤倫斯基與英國首相施凱爾將於當地時間1日下午在唐寧街會面。基輔獨立報報導，澤倫斯基26日在記者會上證實，將在訪美後前往倫敦，定於2日參加施凱爾主持的歐洲領袖峰會，討論聯合防禦和安全計畫。

澤倫斯基 烏克蘭 俄羅斯

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