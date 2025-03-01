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NBC：國務院終止修復烏克蘭電網援助計畫

編譯徐榆涵／即時報導
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傳美國國務院本周終止國際開發署（USAID）烏克蘭電網修復援助計畫。（路透）
傳美國國務院本周終止國際開發署（USAID）烏克蘭電網修復援助計畫。（路透）

烏克蘭總統澤倫斯基和美國總統川普2月28日在白宮爆發口角衝突，場面一度緊張。而在此之前，據傳美國國務院於本周終止國際開發署（USAID）推動旨在幫助烏克蘭修復電網的「烏克蘭能源安全計畫」，這項決定可能對烏克蘭帶來重大影響。

NBC報導，戰爭爆發3年以來，俄軍持續攻擊烏克蘭能源設施，尤其集中在電力系統，導致烏克蘭部分地區在夜間被迫實施停電。然而，2名負責烏克蘭事務的USAID官員透露，美國務院於本周宣布終止USAID的「烏克蘭能源安全計畫」（Ukraine Energy Security Project），並大幅縮減在烏克蘭的業務規模。

其中1名USAID官員表示，「這將嚴重削弱本屆政府在停火談判中的籌碼，並向俄羅斯釋放出我們不在乎烏克蘭，也不在乎過去投入的資金的訊號。」

官員提到，「俄羅斯在烏克蘭發動的是雙重戰爭，一方面是軍事戰爭，另方面是經濟戰爭。他們正試圖壓垮烏克蘭的經濟。但USAID在幫助烏克蘭經濟恢復方面發揮核心作用，包括鞏固電網，我們向烏克蘭政府提供大量支持，以避免宏觀經濟危機。」

在川普政府最新決策前，USAID共有64名美國政府雇員及承包商駐守烏克蘭。然而，川普政府要求USAID全球大多數工作人員休行政假，並要求非「關鍵」人員返回美國後，該機構預計僅剩8名人員留在烏克蘭。

兩名USAID官員警告，該機構撤出烏克蘭，將使該國電網在冬季最嚴峻的時期更加脆弱，無法抵擋俄軍進一步的飛彈攻擊。

美國國務院發言人未立即對此事發表評論。

川普上任後，USAID的工作實際上處於停滯狀態，億萬富翁馬斯克先前表示，儘管USAID為海外促進多元化、平等和包容性提供資金，但美國經濟卻嚴重疲軟。USAID先前已投資數億美元幫助烏克蘭電網恢復工作。

烏克蘭 川普 國務院

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