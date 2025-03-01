礦產協議烏克蘭未獲安全保證 川澤會前已氣氛緊張

在會晤前，川普總統（左）親自在門口歡迎澤倫斯基（右）到訪。（路透）

美烏領導人在全球直播的畫面中吵架，原因費解。福斯新聞報導，接近澤倫斯基 的消息人士指出，其實會談前雙方就火氣上升，因為澤倫斯基似乎收到川普 政府給他的礦產交換安全協議，但內容卻沒有保護烏克蘭 免受俄國侵略的安全保證 。

澤倫斯基赴美前就一再警告，必須有安全保證才能達成礦產協議，他拒絕協議激怒川普和范斯。

28日在會晤之初，氣氛雖略有緊張，但還算緩和；只是到了後段，情勢急轉直下。澤倫斯基在出發到華府之前，即一再警告必須獲得安全保障，也曾暗示協議不一定能達成。一位烏克蘭國防顧問向福斯新聞表示，「我們不能在沒有任何實質保障的情況下簽署協議。這不會起作用，這只會鼓勵侵略者。」

這場會面可能決定歐洲的未來是戰是和，華盛頓郵報報導，在橢圓形辦公室，即便是唇槍舌劍，一般也用平靜的聲音、外交辭令來進行，但28日不然。

川普對澤倫斯基說他已沒有任何籌碼，沒資格向美國需索，甚至暗示澤倫斯基要改變態度，不然整起會談只怕要脫軌。現場直播的暴怒光景在現代並無前例，而且在川普顯然已經開始與俄國站同一邊，一反幾個世代以來，華府堅定反對莫斯科侵略世界的此時，更是令人吃驚。

澤倫斯基由基輔遠道而來，是想敲定與美國的協議，讓美國取用烏克蘭的天然資源；國土較小的烏克蘭原本希望藉此讓美國更公開支持與俄國交戰中的烏國安全。沒想到這場會談最後以沒簽約結束，川普把澤倫斯基踢出白宮，發布顯然是美國打算完全切斷給烏國援助的威脅。

鑑於美、烏雙方事先為本次會談營造樂觀氛圍，旨在展現澤倫斯基與川普之間關係煥然一新，但事情急轉直下叫人吃驚；能這麼快就惡化，適足以顯露兩位領袖之間關係緊張一直悶燃生煙。

川普對澤倫斯基說，「是你讓自己陷於如此惡劣處境的」，把俄烏戰爭怪罪給烏方，即便這場戰爭之始，是俄國未被挑釁便發動的。

澤倫斯基拒絕接受川普對戰爭的結論，央求他提供安全保障，側重在俄國總統普亭的侵略；隨著會談變得火氣很大，他還譴責范斯從未前往烏克蘭，便對烏國說三道四。