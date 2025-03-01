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方大同過世享年41歲 親友證實：他後事非常低調

歌手方大同「抗病5年」過世 享年41歲

爭執後川普喊話澤倫斯基：想和平可隨時回白宮

編譯廖振堯／綜合報導
原本安排要演出一場美烏簽署礦產協議的戲碼，沒想到在全球觀眾面前變成大聲爭吵的畫面，始料未及。圖右為川普總統，圖左為澤倫斯基總統。（路透）
原本安排要演出一場美烏簽署礦產協議的戲碼，沒想到在全球觀眾面前變成大聲爭吵的畫面，始料未及。圖右為川普總統，圖左為澤倫斯基總統。（路透）

美國總統川普28日與烏克蘭總統澤倫斯基會面，原訂下午共同簽署礦產協議，卻在正式會談前起爭執，近一個小時的談話逐漸火爆，川普斥澤倫斯基「不尊重人」，副總統范斯亦幫腔，最後雙方不歡而散，川普卻說「這是很棒的電視(直播)」。會後他更發文喊話：澤倫斯基若想要和平，可以隨時回來白宮(簽協議)。

國會山莊報(The Hill)報導，川普指責澤倫斯基不感激美國的武器軍援，並指責澤倫斯基「暗示美國尚未感受到戰爭的全面影響」。澤倫斯基向范斯提出問題，范斯表示澤倫斯基來到橢圓形辦公室、試圖在美國媒體面前爭執是毫不尊重的行為；范斯說美國和烏克蘭領導人之間的分歧可以透過討論來解決，但不能在媒體面前進行。

川普卻回應說，讓美國人民看到雙方討論很重要。「我認為讓美國人民了解正在發生的事情是好的。我認為這非常重要，這就是為什麼我讓這(爭執)持續這麼久的原因。」

爭論持續了幾分鐘，直到川普宣布他們不再接受提問時結束。「我想我們已經看夠了，你們覺得呢？我會這麼說，這是場很棒的電視(直播)。」川普說，並示意記者離開房間。

當天原定下午1時的聯合記者會隨之取消，川普立刻在他的「真實社群」(Truth Social)上發文，稱「我們今天在白宮舉行了一次非常有意義的會議…我已經確定，如果美國參與其中，澤倫斯基總統還沒有準備好實現和平，因為他覺得美國參與讓他在談判中占據很大優勢。我不想要優勢，我要和平。他在橢圓形辦公室裡不尊重美國。當他準備好和平時他就可以回來。」

這番言論被白宮轉發給記者們，其他政府官員也表達認可。國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)在X平台上高呼「阿門，總統先生」；國務卿魯比歐(Marco Rubio)、財政部長貝森特(Scott Bessent)也同意川普觀點，感謝總統對澤倫斯基的回應並「為美國挺身而出」。

澤倫斯基 川普 范斯

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