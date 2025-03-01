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喜見美烏會談破局 普亭盟友：川普賞了澤倫斯基耳光

記者顏伶如／綜合報導
俄羅斯總統普亭的堅定盟友、前總統麥維德夫為川普與澤倫斯基28日在白宮談判不歡而散喝采，在社群媒體X發文寫道：「那隻傲慢的豬終於在橢圓形辦公室被賞耳光了。」(路透)
俄羅斯總統普亭的堅定盟友、前總統麥維德夫為川普與澤倫斯基28日在白宮談判不歡而散喝采，在社群媒體X發文寫道：「那隻傲慢的豬終於在橢圓形辦公室被賞耳光了。」(路透)

川普總統與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)28日在白宮會面不歡而散，身為俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)堅定盟友的前總統麥維德夫(Dmitry Medvedev)為談判破局喝采。麥維德夫在社群媒體X發文寫道：「那隻傲慢的豬終於在橢圓形辦公室被賞耳光了。川普說對了，基輔就是拿第三次世界大戰當賭注。」

目前擔任俄羅斯國家安全會議副主席的麥維德夫在發文中稱讚川普「說出真相」，並形容川普生氣斥責「不知感恩」的澤倫斯基。麥維德夫過去曾公開質疑烏克蘭是否有權繼續成為一個獨立自主的國家。

麥維德夫在Telegram發文也寫道，澤倫斯基「在橢圓形辦公室遭到一番痛罵」，「川普第一次當面把真相告訴這個古柯鹼小丑，基輔就是在玩弄第三次世界大戰。」他指出，川普的斥責雖然有用，但還不夠，「我們必須停止對納粹機器的軍事援助」。

克里姆林宮顧問德米崔耶夫(Kirill Dmitriev)在X平台發文寫道，川普與澤倫斯基吵架「歷史意義十足」。德米崔耶夫任普亭特使，日前參加在沙烏地阿拉伯舉行的美俄對話。

俄羅斯國家通訊社塔斯社(TASS)記者28日被白宮官員請出橢圓形辦公室。新聞周刊(Newsweek)報導，白宮官員說，塔斯社並沒有在媒體採訪名單中，白宮新聞秘書發現一名塔斯社記者不請自來，便要求離開。

至於塔斯社記者如何進入橢圓形辦公室，白宮官員則未說明。

美國主流媒體路透和美聯社，也不在白宮獲准採訪川普與澤倫基斯會面的名單之列。

一些歐洲元首第一時間為澤倫斯基送暖，法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)發表聲明說，俄羅斯是侵略者，受攻擊的是烏克蘭，「三年前我們幫助烏克蘭並制裁俄羅斯是對的，我們也會持續這麼做」。馬克宏說：「美國人，歐洲人，加拿大人，日本人等都會站在一起。」

川普 白宮 澤倫斯基

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