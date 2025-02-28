CNN評：澤倫斯基誤入川普禁區 沒做1舉動釀大錯

烏克蘭總統澤倫斯基和美國總統川普當著媒體面互斥，成為白宮空前奇觀。(歐新社)

烏克蘭總統澤倫斯基 2月28日前往白宮會晤美國總統川普 、副總統范斯，但最後演變成言辭交鋒大會，不僅沒能達成原定要簽署的礦產資源協議，還傳出澤倫斯基被趕出白宮。CNN分析，澤倫斯基捨棄了世界領袖與川普一貫的打交道方式，不奉承和順從，但此舉可能危及基輔進一步獲得美國支持。

報導指出，澤倫斯基不願坐視川普和副總統范斯對俄羅斯入侵烏克蘭表現出瑞士式的矛盾心態，拋開世界領袖與川普打交道時，表現出奉承和順從的既有方式，直接公開反擊他，而這一幕與川普本周接見另外兩位世界領袖形成鮮明對比。

無論是法國總統馬克宏或是英國首相施凱爾都希望，能慫恿川普與澤倫斯基打交道。而兩人都使出奉承手段，其中馬克宏回顧了川普訪巴黎聖母院的往事，而施凱爾則親手遞交了英王查理三世的一封信。

澤倫斯基前往白宮，是為了要與美國簽署關於礦產協議。而川普希望，能以繼續提供軍援來換取稀土礦。不過，澤倫斯基顯然無法忍受普亭未被視為惡棍的修正主義歷史。

同時，川普指責澤倫斯基「在拿第三次世界大戰豪賭」。結果就出現了美、烏總統當著記者與電視攝影機前，在橢圓形辦公室互斥的白宮空前奇觀。川普後來將澤倫斯基趕出白宮，並在社群媒體發布聲明，要澤倫斯基「準備好迎接和平時再回來」。

報導指出，美國人不習慣看到川普明顯心煩意亂的影片——尤其是面對一個美國正提供軍援的民主國家領導人。范斯也參戰，更挑起雙方激辯，稱美國在前總統拜登主政時期譴責普亭，只帶來了長年戰爭，「通往和平和繁榮之道，或許就是從事外交，」范斯為川普顯然信任普亭辯護，「我們試過走拜登的路線，拍著胸脯說大話。」