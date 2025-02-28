我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「火星曾宜居」 中國祝融號測出中低緯度曾有「古代海洋」

10年拐賣17童 余華英今被執行死刑

川普會英相稱「相信俄會遵守和平協議」 答應英王邀訪

記者陳熙文／華盛頓報導
川普總統(右)27日在白宮會見英國首相施凱爾，商談烏戰最新情勢。施凱爾帶來英國國王查理三世邀請川普到訪的信函，川普當場接受邀請。(歐新社)
川普總統(右)27日在白宮會見英國首相施凱爾，商談烏戰最新情勢。施凱爾帶來英國國王查理三世邀請川普到訪的信函，川普當場接受邀請。(歐新社)

美國總統川普27日與英國首相施凱爾(Keir Starmer)會面，川普表示，如果俄烏戰爭達成和平協議，他相信俄羅斯會遵守協議，不會再入侵烏克蘭

英美兩國領導人27日見面時，查理國王(King Charles)透過施凱爾向川普遞交邀請函，邀請他到英國進行第二度國事訪問。川普打開閱讀後，當場就接受訪英邀請。

已故英國女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth II)曾在2019年接待川普進行國事訪問；按照往例，已有過一次國事訪問的美國總統再訪英國時，只會與君主在溫莎城堡共進茶或午餐，前總統布希(George W. Bush)與歐巴馬(Barack Obama)即是如此。

施凱爾說，這非常特別，從來沒有發生過，是「史無前例」的邀請，象徵英美之間的強健關係；施凱爾說，川普上次的國事訪問非常成功，查理國王期待這次國事訪問能更甚於前。

川普總統(右)27日在白宮會見英國首相施凱爾，商談烏戰最新情勢。施凱爾帶來英國國...
川普總統(右)27日在白宮會見英國首相施凱爾，商談烏戰最新情勢。施凱爾帶來英國國王查理三世邀請川普到訪的信函，川普當場接受邀請。(路透)

川普預計28日上午與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)會面，預計共同簽署美烏礦產協議。川普說，礦產協議將為美烏關係打好未來永續的基礎，促成烏克蘭長期的繁榮。

面對媒體詢問，如果俄烏簽署和平協議，俄國是否可能因為沒有足夠的阻力而再度入侵烏克蘭？川普說，他不這麼認為，相信只要俄烏達成和平協議，俄國會遵守協議。

川普說，他相信俄烏很快就會達成和平，否則可能永遠無法達成；川普也說，他不會同意烏克蘭加入北約(NATO)，認為這是戰爭爆發的導火線。

至於針對烏克蘭的安全保證，川普說，第一階段尚未達成，他不願開始談第二階段；川普說，第一階段就是要讓俄國和烏克蘭都同意和平協議，他相信可以達成。

川普總統(右)27日在白宮會見英國首相施凱爾，商談烏戰最新情勢。(路透)
川普總統(右)27日在白宮會見英國首相施凱爾，商談烏戰最新情勢。(路透)

有媒體則問說，川普先前稱澤倫斯基為「獨裁者」，是否願意在周五向他道歉？川普只說，他與澤倫斯基將在周五有場非常順利的見面，兩人對彼此都非常尊重，他也非常尊重澤倫斯基。

為了讓和平在俄烏停戰之後延續下去，施凱爾說，英國已經準備好派出部隊，並與盟友合作；施凱爾說，他預見歐洲正面臨愈來愈大的危機，英國將破釜沈舟(all in)，英國不但將給予烏克蘭更多軍事援助，也承諾將承擔更多歐洲的安全負擔。

施凱爾說，英國將全力促成俄烏達成長久的和平，英國也正與其他歐洲國家合作，特別是法國和北約；施凱爾說，英國預計在周日邀請18國做更進一步的討論。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

川普 施凱爾 烏克蘭

上一則

美俄談判排除烏…學者：川普想與中國交易 台處境嚴峻

下一則

加墨25%關稅3/4如期實施 將對中國同步加徵10%

延伸閱讀

5前任防長聯名致函國會 要求調查川普大清洗軍方高層責任

5前任防長聯名致函國會 要求調查川普大清洗軍方高層責任
被問澤倫斯基是獨裁者嗎 川普：我這麼說？真不敢相信

被問澤倫斯基是獨裁者嗎 川普：我這麼說？真不敢相信
英查理國王破例邀他2度國事訪問 川普立刻秀來信

英查理國王破例邀他2度國事訪問 川普立刻秀來信
重磅快評╱川普拒絕承諾保衛台灣 賴政府很識相

重磅快評╱川普拒絕承諾保衛台灣 賴政府很識相

熱門新聞

川普總統在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時與記者交談。（路透）

川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利

2025-02-20 12:40
川普政府計畫推出「金卡簽證」，未來花500萬美元，就能取得美國公民身分。(路透)

有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分

2025-02-25 19:40
眾院少數黨領袖傑佛瑞斯稱，共和黨推出的預算大綱將導致美國史上出現最大規模的白卡經費刪減。（美聯社）

史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點

2025-02-26 11:05
川普貼文說他暫時用老布希總統用過的C&O書桌，原來的堅毅桌送去整理。（取自TruthSocial）

因馬斯克兒抹鼻屎？川普換辦公桌 堅毅桌送去維修

2025-02-20 21:14
記者在川普與馬克宏尷尬的握手後發現了川普手上的瘀青。美聯社

手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議

2025-02-25 15:17
馬斯克（圖左戴帽者）在川普（圖右一）主持的首場內閣會議上發言。(路透)

川普對內閣官員說：誰不爽馬斯克？滾出去

2025-02-26 20:04

超人氣

更多 >
白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權

白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權
傳奇影星金哈克曼與其妻死於家中 愛犬遺體躺在一旁

傳奇影星金哈克曼與其妻死於家中 愛犬遺體躺在一旁
哈克曼夫妻死因存疑？前門敞開 處方藥撒了一地

哈克曼夫妻死因存疑？前門敞開 處方藥撒了一地
川普對加墨加徵關稅 好市多14種商品必漲無疑

川普對加墨加徵關稅 好市多14種商品必漲無疑
川普貼文：加墨關稅3月4日如期實施 中國再加10%

川普貼文：加墨關稅3月4日如期實施 中國再加10%