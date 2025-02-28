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美國俄烏戰談判代表照搬俄羅斯版和平主張 烏克蘭不安

記者顏伶如／綜合報導
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川普指派的烏克蘭談判代表威科夫談到烏戰和平方案，幾乎照搬俄羅斯的模板，令烏方不安。(歐新社)
川普指派的烏克蘭談判代表威科夫談到烏戰和平方案，幾乎照搬俄羅斯的模板，令烏方不安。(歐新社)

華爾街日報(WSJ)27日報導，代表川普政府參與烏克蘭和平協議磋商的談判代表威科夫(Steven Witkoff)，用字遣詞幾乎照抄近三年前伊斯坦堡協商時俄羅斯官員的主張，讓烏克蘭大為震驚。

對於基輔來說，美國特使威科夫近日發言流露遵循克里姆林宮過去三年來的論述基調，聲稱俄烏雙方在伊斯坦堡差點達成和平協議，基輔受到包括當時英國首相強生(Boris Johnson)在內的西方政治人物施壓，才讓協議破局。

俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)多次強調，未來任何和平對話都要以2022年3月底舉行的伊斯坦堡協商為基礎。從莫斯科角度看來，這代表烏克蘭軍力大量縮減、禁止外國武器與軍隊進入烏克蘭，萬一衝突再起，俄羅斯對於西方國家為烏克蘭提供安全協助擁有否決權。烏克蘭方面則拒絕伊斯坦堡討論架構，討論結果從來不曾獲得烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)認可。

威科夫23日接受有線電視新聞網(CNN)專訪時說，對於和平協議已經接近簽署，伊斯坦堡談判是烏克蘭與俄羅斯取得協議的指標，「我覺得將會有非常美好的一天」。

消息人士說，威科夫並沒有幫俄羅斯立場背書的意思，例如俄羅斯主張烏克蘭應該大幅去軍事化、莫斯科有權否決其他國家為烏克蘭提供軍援或安全協助，威科夫僅認為既然俄烏雙方在伊斯坦堡談判時一度接近達成協議，川普政府並不需要從零開始，只要將2022年磋商結果套用於目前的情勢底下即可，以反映過去幾年來戰場上出現了哪些變化。

消息人士表示，威科夫發言也無意為烏克蘭軍力做出只能保留少數軍隊的限制，美方立場其實認為烏克蘭必須保留安全防衛，川普政府將與其他盟友討論烏克蘭安全防衛如何界定，以及哪些國家能幫烏克蘭提供支援。

基輔認為，現在若同意限制軍隊或武器，無疑將是自殺。

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烏克蘭 俄羅斯 川普

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