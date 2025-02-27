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潛在的美烏礦產協議並不平等？三件事該先瞭解

編譯季晶晶／綜合外電
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美國總統川普（右）證實烏克蘭總統澤倫斯基（左）訪華府將簽礦產協議。(路透)
美國總統川普（右）證實烏克蘭總統澤倫斯基（左）訪華府將簽礦產協議。(路透)

美國與烏克蘭正緊鑼密鼓敲定礦產協議，具體內容可能本周稍晚宣布。現已傳出美國並未提供實質的安全保障。

波士頓大學的風險管理專家兼金融學教授威廉斯（Mark Williams）評論，「這似乎是傾斜不平等的交易，美國獲得價值數十億美元戰略採礦權，卻毋須提供明確的安全保障」。他還說，烏克蘭很像在為「先前獲得美國的數十億軍事援助，以及不要凍結近期資金」支付補償款。

關於這筆潛在交易，有三件事應先瞭解。

首先，烏克蘭礦藏的實際價值有待商榷。共和黨籍的美國聯邦參議員葛瑞姆曾說，烏國坐擁10兆-12兆美元的關鍵礦產。但根據外交事務分析師、前英國外交官普勞德（Ian Proud），外界質疑「如果價值這麼高，為什麼烏克蘭未受惠」。美方先前的提案要求5000億美元收益，被普勞德批評是「虛假」數字。

其次，稀土開採商機大但障礙也大。俄羅斯2022年入侵烏克蘭，目前控制烏國大約20%的領土。專家估計烏國有大約40%的金屬和礦藏儲量位於俄羅斯占領區內。想開採必須先談成停火協議。另外，將礦產推向市場的道路和物流管道可能均在戰爭中受損，開發難度和高成本恐怕短期內很難獲利。

最後，美烏礦產協議的影響廣泛，川普的大膽舉措反映出美中競爭激烈。普勞德說，俄烏戰爭爆發之前，中國大陸就想投資開採烏克蘭稀土，美國現在是想搶在中國和歐洲之前進場。

烏克蘭 俄羅斯 稀土

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