對加墨關稅延至4月？對歐盟課25%關稅？川普說詞反覆

川普周三首度召開內閣會議，對關稅問題談話反覆。(路透)

川普 總統周三就對加拿大、墨西哥和歐盟實施關稅 的計畫，給了很多自相矛盾的回答。

川普周三首度召開內閣會議，當問到是否計劃3月4日對加拿大和墨西哥如期課徵25%的關稅時，川普說：「我不會停止課徵關稅」，接著他似乎表示，對墨西哥和加拿大的關稅將於4月2日生效。

他說：「我告訴各位，原本計劃是在4月1日實施，但我有點迷信，所以改成4月2日。」「這些關稅將會生效，不是全部，但大部分都會實施。而且我認為你們將會看到一些驚人的結果。」

商務部長盧特尼克插話說，加墨兩國已有30天的寬限，他們需要在這段時間裡證明自己成功阻止非法移民和芬太尼進入美國。如果做到了，那麼川普會「暫停關稅計畫，否則就不會」。

川普補充道，「要做到很難」，言下之意是下周可能還是要對加墨課徵關稅。川普本月初宣布對加墨實施關稅，但同意延後一個月，已延後的期施將於下周到期。

白宮官員周三後來澄清，對加墨關稅的最後期限仍是3月4日，川普尚未決定是否允許再度延期。這位官員還說，對等關稅報告將於4月初發布，也可能適用加墨兩國，且獨立於川普威脅因毒品走私和非法移民所祭出的關稅。

此外，川普在內閣會議上就是否決定對歐盟實施具體關稅時，他表示，這些關稅將是25%。但隨後，他又轉到汽車關稅及其他相關話題，模糊了具體政策的細節。

白宮官員隨後解釋，川普對歐盟所提25%關稅是新的說法，但相關選項都在考慮中，包括是否涵蓋歐盟所有出口產品，或僅針對特定產品或產業，目前都尚未作出最終決定。

歐盟執委會發言人Olof Gill 表示，歐盟將「對任何不合理的自由與公平貿易壁壘採取堅定且即時的回應」。

除了加拿大、墨西哥的關稅以及涉及全球各國的對等關稅外，川普也曾放話要對進口木材、汽車、半導體和藥品等課徵關稅。目前尚不清楚他說的25%關稅是這些關稅（他曾表示稅率將達到25%）還是對歐盟商品額外加徵的關稅。

川普表示，他認為歐盟有別於其他國家情況，因為這個集團「成立的目的就是搞垮美國」。「他們實在是以另一種方式占了我們的便宜。」