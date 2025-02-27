美烏礦產協議 川普：我不做安全保證、澤倫斯基別幻想加入北約

川普總統（右）明天將與烏克蘭總統澤倫斯基（左）簽署礦產協議，川普稱礦產總價值可能上看一兆，但美國如何保障烏克蘭安全，則成焦點。（路透）

川普 總統26日在白宮內閣會議上表示，烏克蘭 總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy)28日將抵達華府並簽署礦產協議。至於美國是否為烏克蘭提供安全保障，川普則說：「我不會做出安全保證的。」他說，烏克蘭的安全保障應該由歐洲提供。川普同時指出，烏克蘭不必幻想可以加入北大西洋公約組織(NATO)。

川普形容美烏礦產協議「非常重大」，美國將能從烏克蘭取得用於航太、國防、核子等產業的稀土，基輔則能償還美國自前總統拜登任內以來提供的大批軍援。

川普說，美國在烏克蘭採礦就等於自動維護安全，「因為當我們出現時，沒人敢來招惹我們」。

川普表示，很快就會與俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)見面討論俄烏戰爭停火協議，但拒絕透露是否要求俄烏雙方各自做出讓步。川普強調，美國不支持烏克蘭加入北約，烏克蘭最好認清現實，「我覺得這就是當初戰爭爆發的原因」。

澤倫斯基26日在基輔記者會上說，烏克蘭與美國對於「初步」(preliminary)經濟協議的架構已達成共識，但協議當中並未包括美國為烏克蘭提供安全保證，基輔卻認為來自美國的安全保證是停火關鍵。美聯社分析，完整版協議能否拍板定案，取決於接下來美烏雙方在華府的磋商。

澤倫斯基指出，烏克蘭首先必須釐清美國對於持續對烏援助的立場如何。他表示，與川普見面時將對許多問題展開討論。他說，烏克蘭可能透過經濟協議獲得某些安全保障，「不過我希望對長遠計畫有進一步了解」。他說，協議或許非常成功，也可能悄悄破局，「能否成功要看我們跟川普總統的討論結果」。