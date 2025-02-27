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美烏礦產協議框架曝光 澤倫斯基欣慰：烏未被視為貸方

編譯潘勛／綜合報導
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烏克蘭總統澤倫斯基28日將與川普總統簽署礦產協議，供給美國大量的天然資源以換取安全，但他希望加入北約的願望，已被川普明確否決。（路透）
烏克蘭總統澤倫斯基28日將與川普總統簽署礦產協議，供給美國大量的天然資源以換取安全，但他希望加入北約的願望，已被川普明確否決。（路透）

美國與烏克蘭的礦產協議26日提前曝光，紐約時報指出其中稱美國「支持烏克蘭努力取得必要的安全保證以建立持久和平」；烏國境內擁有20種美國視為關鍵的礦物，但開採烏國礦藏需巨額投資，而且許多還位於俄國占領區。

紐約時報報導，協議有關安全保證的這句話雖然含糊，且未顯示美國維護烏克蘭安全的任何具體承諾，但確實是新增措詞，談到安全保證，是基輔方面奮力磋商中爭取到的，之前的礦產資源草稿並沒提到。但不知該版本是否就是協議最終版本。

烏國總統澤倫斯基26日在基輔表示，協議納入談到安全保證的措詞，他在磋商時視為前提，有其必要，以便烏方認定協議為成功；「給烏克蘭安全保證」一詞，出現在第十點。以川普本人的說法，美國在烏克蘭開礦，就是安全保證。

澤倫斯基表示，本協議的架構並未以償還過去美方援助為框架，讓他很欣慰，烏國並未被視為「貸方」。

每日郵報(Daily Mail)報導，這分稱為全面礦產交易協定的文件，提到設立「重建投資基金」，細述由烏克蘭、美國共同擁有一筆錢，用在投資於烏國的「平安、安全及繁榮」。這筆資金將由烏國、美國的代表共同經營，更多細節將在接下來的協議中制定。

整份協議並未提到美國總統川普最初提到的5000億元；另外文件裡美方追求的確切礦物及稀土依然不清楚。

華爾街日報(WSJ)報導，即便簽署協議，要大量開發烏國天然資源，仍要巨額投資，而且礦產很多在俄國占領區。

烏國擁有美方認定為50種關鍵礦物裡的20種，包括鋰、石墨、鈦、鈾及稀土；稀土是17種元素的合稱，對手機製造到國防工業都很重要。

產業分析師指出，烏國礦產的可能價值合計數兆美元；鈦及鋰可能有最大商業利益。

烏克蘭政府早就出版地圖，指出各種礦產的儲藏帶，但那些地圖大多按蘇聯時代所做的研究來繪製，許多從未開採。UkrLithiumMining首席策略人員阿羅辛(Denys Aloshyn)指出，新礦要具備商業開採價值，礦主必須進行一系列新研究，以為拿把鏟子就能把錢由地裡掘出來，根本是幻想。

烏克蘭 投資 稀土

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