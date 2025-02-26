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美烏礦產協議架構 最快周五簽 規模可能上看兆元

記者顏伶如、陳熙文／綜合報導
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烏克蘭境內藏有豐富的稀土礦產，是生產科技及各類產品的重要原料。圖為烏克蘭札瓦利亞的石墨礦區。（路透）
烏克蘭境內藏有豐富的稀土礦產，是生產科技及各類產品的重要原料。圖為烏克蘭札瓦利亞的石墨礦區。（路透）

川普總統連續數周嚴詞抨擊基輔之後，美國與烏克蘭的礦產協議可望於28日簽署。川普總統25日表示，他擬與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）周五共同簽署礦產協議。川普說，協議規模可能上看一兆元，美國納稅人不只可以把錢拿回來，「還可能倒賺一筆」。

烏克蘭官員與知情人士25日說，烏克蘭與美國已針對礦產協議架構達成共識，華府將能取得烏克蘭部分天然資源，包括礦產、石油及天然氣。參與協議的美方人士表示，川普政府希望透過取得烏克蘭資源，彌補美國為烏克蘭戰爭投入的龐大軍援開銷，同時也讓烏克蘭因為美國在當地擴大投資，獲得某種形式的安全保障。

川普總統（右）預計28日與烏克蘭總統澤倫斯基（左）在白宮簽署礦產協議，美國將獲取...
川普總統（右）預計28日與烏克蘭總統澤倫斯基（左）在白宮簽署礦產協議，美國將獲取烏國龐大天然資源，以作為美國先前援助烏國的償還。（美聯社）

川普25日在白宮答覆媒體詢問美烏礦產協議時表示，「如果他願意簽署協議，我當然沒問題」。川普說，協議規模「非常龐大」、「可能上看一兆元」，內容包括稀土等項目。

他說：「我們想要把錢拿回來。我們對一個發生嚴重困難的國家提供協助，這種問題很少人遇到，其實問題不該發生才對。但既然發生了，我們就去解決。美國納稅人如今不但有機會把錢拿回來，還能倒賺一筆。」

至於烏克蘭會從礦產協議中得到什麼？川普說，烏克蘭已經拿到美國援助的3500億美元和軍事裝備，以及繼續戰鬥的權利。「烏克蘭當初若沒有美國的援助和軍事裝備，俄烏戰爭可能在很短的時間內就會結束。」

由於俄國所占領的烏國領土上也有大量的礦產資源，記者詢問，美國是否有可能對此與俄國達成礦產協議？川普沒有正面回答，只說美國有意向俄國購買礦產、石油與天然氣。川普也說，未來美國將取消對俄國的經濟制裁。

美聯社報導，烏克蘭資深官員透露，美烏已達成範圍廣大的經濟協議架構，美國將能取得烏克蘭稀土，最快於28日簽署，某些細節仍在討論中，但草案並未包括讓美國獲得5000億稀土利益做為軍援補償的文字。

澤倫斯基去年便提出礦產協議構想，主張烏克蘭有豐富的未開發天然資源可用做戰爭經費。華盛頓郵報報導，財政部長貝森特(Scott Bessent)本月訪問基輔時向烏克蘭提出計畫，但內容令烏方官員震驚，因為美國要求對烏克蘭天然資源擁有不受限制的使用權，不必對烏克蘭做出任何回報。一名官員比喻說，貝森特提議彷彿19世紀帝國下令在殖民地開採礦產。

然而，經過幾天磋商，烏克蘭政府似乎已同意達成協議。過去幾天，川普點名批評澤倫斯基是「獨裁者」(dictator)，直指烏克蘭要為戰爭發生負責，甚至在聯合國與俄國、北韓、中國站在同一立場。

紐約時報報導，協議草稿稱烏克蘭會把未來開採天然資源的半數收益投入一項基金，美國會在該基金擁有美國法律允許的最大財務利益。該基金會把一些收益重新投資在烏克蘭。

烏克蘭境內藏有豐富的礦產，川普政府將與烏國簽定協議，將保證美國取得一半礦產，以換...
烏克蘭境內藏有豐富的礦產，川普政府將與烏國簽定協議，將保證美國取得一半礦產，以換取美國對烏克蘭的安全支持。（美聯社）

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