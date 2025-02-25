美俄中罕見站同邊 安理會通過「未譴責俄」美版決議案

由美國主導的決議案，獲得15國組成的聯合國安全理事會以10票通過，使美俄中三國站在同一方，要求俄烏戰爭及早結束，但未歸責俄羅斯。英法等五個歐洲國家投下棄權票。圖為美國駐聯合國副大使朵洛西．莎兒。（美聯社）

俄烏戰爭爆發三周年之際，華府起草的決議案24日在聯合國 安全理事會(United Nations Security Council)表決通過，俄羅斯 、中國也都投下同意票，決議內容並未針對俄烏戰爭譴責俄羅斯，僅呼籲衝突應該迅速結束。15個理事國當中有10國為決議案投下同意票，英國、法國等其他5個歐洲理事國棄權。罕見的美中俄三國站在同一立場。

聯合國大會24日稍早通過決議譴責俄羅斯侵犯烏克蘭 ，呼籲俄軍立即撤離烏克蘭，並將侵占領土歸還。聯合國大會(U.N. General Assembly)有193個會員國，決議表決時獲得93票同意，18票反對，包括中國在內共有65票棄權。這是2022年俄烏戰爭發生以來，聯合國大會通過的第7項譴責俄羅斯決議，但美國第一次投反對票。美國揚棄過去幾年與歐洲盟邦共同力挺烏克蘭的立場，改與俄羅斯、北韓、伊朗以及另外14個跟莫斯科關係密切的國家站在一起，為決議投下反對票。

政治妥協？英法未否決

聯合國大會決議案並無法律約束力，只是反映世界各國的意見闡述。聯合國內具有決策力量的其實是只有15席的安理會，聯合國安理會表決有9票的過關門檻，決議通過有國際法規效力，但美、俄、中、英、法五個常任理事國只要任何一國投下反對票，決議便無法通過。

在24日安理會中，美版決議案呼籲及早結束俄烏戰爭，但並未提及戰爭責任，也就是未提俄羅斯。投票結果，美版提案獲得俄羅斯、中國、巴基斯坦、巴拿馬、南韓以及其他四個國家贊成，美國的歐洲盟友法國、英國、丹麥、斯洛維尼亞、希臘皆棄權。但法國和英國未投下否決票，顯示該案的政治妥協本質。本月安理會由中國擔任輪值主席。

在拜登執政時期，美國經常批評中國未公開譴責俄國侵略烏克蘭。

美政策驟變 與歐分歧增

川普總統24日表示，正與俄羅斯商討經濟發展協議。華爾街日報指出，從川普談話以及聯合國24日投票趨勢可以看出，美國對歐政策在川普主導下已有重大變化，美國與歐洲國家之間對於烏克蘭衝突的歧見則愈來愈深。

華盛頓郵報分析，聯合國大會譴責俄羅斯決議的表決，明顯反映川普政府與美國主要盟邦對烏克蘭的看法出現嚴重分歧，川普總統決定逕行與克里姆林宮交涉如何在對俄羅斯較為有利的前提下讓戰爭畫下句點的片面行動，也讓歐洲盟邦感到不悅。