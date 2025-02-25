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烏戰3周年 歐洲領袖齊聚基輔 美國未派人出席

編譯陳韻涵／綜合報導
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俄國入侵烏克蘭戰爭三周年，十多位歐洲與加拿大領袖24日參加在基輔獨立廣場上的追悼陣亡烏軍官兵儀式。(美聯社)
俄國入侵烏克蘭戰爭三周年，十多位歐洲與加拿大領袖24日參加在基輔獨立廣場上的追悼陣亡烏軍官兵儀式。(美聯社)

歐洲領袖24日齊聚烏克蘭首都基輔，紀念烏俄戰爭三周年，美國官員未出席，凸顯美方立場轉向俄羅斯。

美聯社報導，24日是烏克蘭遭俄國入侵的第三周年紀念日，烏軍在戰場上承受極大壓力，而美國川普政府卻改變美方政策，轉向親俄立場。

歐洲、加拿大等十多個西方國家的領袖齊聚基輔以示支持，警告烏俄戰爭將對全球安全產生廣泛影響，美國不再承諾援助烏克蘭，但與會國將繼續向烏克蘭提供數十億元的援助；另一方面，北韓與伊朗馳援俄軍的軍事行動。

路透報導，美國未派員出席，表明川普政府在俄烏戰爭中轉向俄國的立場。

俄國入侵烏克蘭戰爭三周年，烏克蘭民眾24日在基輔的護國戰士紀念牆前，追悼抵抗俄國...
俄國入侵烏克蘭戰爭三周年，烏克蘭民眾24日在基輔的護國戰士紀念牆前，追悼抵抗俄國侵略而陣亡的軍人。(美聯社)

烏克蘭官員表示，目前已進入與美方達成協議的最後階段，這讓美國有機會獲得烏克蘭的礦產。

烏俄戰爭周年紀念活動結束後幾小時，川普表示，他相信俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)會接受歐洲維和部隊駐紮烏克蘭，作為結束戰爭潛在協議的條件之一。

普亭則建議歐洲國家可以成為協議中的一方，但他尚未與川普詳談化解衝突的細節。

烏俄戰爭第四年至關重要，因為川普矢言斡旋終戰與和平。

歐盟執行委員會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)表示：「世界各地的獨裁者正仔細觀察，若違反國際邊界或侵犯鄰國，是否會受到責罰，或產生真正的威懾效果。」

部分觀察家表示，俄國在烏克蘭的斬獲，可能壯大中國的雄心；正如莫斯科政府宣稱烏克蘭理應屬於俄國，中國也主張自治島嶼台灣屬於中國。

近期系列事態發展不受基輔歡迎，川普指烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)為獨裁者，暗示烏克蘭不該挑起戰爭，並終結俄國過去三年在外交方面被孤立的情況。 

美國官員另告訴烏克蘭，該國加入北大西洋公約組織(NATO)的希望不太可能實現，且恐怕無法收回俄軍占領、相當於烏克蘭20%的土地。

在戰場上，俄軍穩步前進，而烏克蘭則努力解決人員和武器短缺的問題。

美方改弦易轍在歐洲敲響警鐘，歐洲官員正協商如何彌補美國削減馳援烏克蘭的資源，且憂心美俄在談判中排除歐洲利益，種種變化導致跨大西洋關係緊張態勢升高。

烏克蘭 川普 俄國

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