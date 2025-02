俄烏戰爭3周年 川普：歐洲必須扮演烏克蘭安全核心角色

圖為烏克蘭士兵為戰死的波蘭志願者送葬。(美聯社)

俄烏戰爭24日滿三周年,面對川普 政府上台,以及美國對俄烏戰爭的政策轉彎,有專家學者認為,歐洲正意識到自己不再是美國的優先事項;川普總統24日也表示,歐洲必須在烏克蘭 的長期安全中扮演核心角色。

華府智庫布魯金斯學會(Brookings Institution)24日舉行「川普回歸和烏克蘭的命運」(Trump’s return and the fate of Ukraine)論壇。

布魯斯金學會美國和歐洲中心資深研究員希爾(Fiona Hill)表示,歷經美國副總統范斯(JD Vance)14日在慕尼黑安全會議上發表的演說,歐洲各國深深感到失望。

希爾認為,歐洲各國現在才突然警覺到,仰賴美國維持歐洲的安全已不再是可行的選項;希爾說,歐洲意識到自己浪費過去十年的時間,未能承擔起歐洲的防衛,直到現在被粗魯地告知:歐洲不再是美國的優先事項(priority)。

希爾表示,美國的觀念改變了,甚至讓莫斯科感覺到,美國與俄國抱持同樣的觀點;歐洲這才意識到,為了捍衛歐洲的安全,並對烏克蘭制定長遠的計畫,歐洲必須做出改變。

華府智庫蘭德公司(Rand Corp.)17日也撰文表示,歐洲國家近年來正逐漸明白,歐洲的安全不能只依賴美國,尤其是波蘭、芬蘭和立陶宛等國家,一旦烏克蘭淪陷,將被俄國勢力包圍。

川普24日與法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron)會面;川普在發表談話時表示,他很高興聽到馬克宏同意,和平的代價和負擔不能只由美國承擔,也必須要由歐洲國家來承擔。

川普說,歐洲國家必須在烏克蘭的長期安全中扮演核心角色。

川普說,美國提供給烏克蘭的援助,遠比其他國家來得多;川普說,美國已經花費逾3000億美元援助烏克蘭,而歐洲只花費1000億美元,兩者相差巨大,未來必須取得平衡。

川普說,他相信美國納稅人必須獲得補償,這也是為什麼美國須與烏克蘭達成礦產協議。