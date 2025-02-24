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川普鬆口談過：普亭會接受歐洲維和部隊進入烏克蘭

編譯盧思綸／即時報導
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川普總統（右）24日在白宮會晤到訪的法國總統馬克宏（左）。（路透）
川普總統（右）24日在白宮會晤到訪的法國總統馬克宏（左）。（路透）

衛報報導，法國總統馬克宏與川普總統24日在白宮會晤，川普透露，俄羅斯總統普亭會接受歐洲維和部隊進入烏克蘭

馬克宏是川普第二任以來，首位訪問華府的歐洲領導人。他24日在橢圓辦公室告訴記者，歐洲已經準備好在烏克蘭戰後提供安全保證，包括派遣維和部隊，但不會駐紮前線。

川普表示自己不反對歐洲對烏克蘭派遣維和部隊，並且補充曾經與普亭討論過這個想法。

川普說：「是，他會接受。我問過普亭這個問題。」他補充：「聽著，如果我們達成協議，他不會再尋求更多戰爭。他不介意，我已經特別問過他，他沒有問題。」

川普在過去一個月聲稱在烏克蘭問題上，比前總統拜登政府三年取得更多進展。川普相信馬克宏與他在許多重要議題上都有共識，尤其「歐洲必須在確保烏克蘭長期安全上發揮關鍵作用」。

馬克宏也回應稱，與川普的討論「取得非常實質的進展」，但強調和平「不能意味著烏克蘭投降或沒有保證的停火協議」。

另一方面，衛報引述法新社指出，普亭24日暗示不反對歐洲參與談判，他說：「不僅歐洲，其他國家也有權參與。」

同一時間，聯合國大會正在表決分別由烏克蘭和美國針對俄烏戰爭三周年所提決議草案。烏版提案獲得包含法國在內的歐洲盟友支持，內容譴責俄羅斯入侵，並呼籲俄軍完全且無條件撤出烏克蘭領土。反觀美版則未提到領土完整和俄羅斯侵略，在聯大遭否決，但在聯合國安理會通過。

美聯社報導，俄國總統普亭24日說，他尚未與川普仔細討論到解決烏克蘭衝突之事，上周在沙烏地阿拉伯舉行的美俄會談中，也未細談。

烏克蘭 川普 普亭

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