烏克蘭設定今年結束俄烏戰 澤倫斯基：為國家和平願意離職

烏克蘭總統澤倫斯基說，如果可以換取烏克蘭加入北約，他可以放棄總統職位。(美聯社)

今(24)日是俄烏戰爭開打三周年，烏媒基輔獨立報報導稱，烏克蘭 外長西比哈23日在基輔召開的「烏克蘭2025」論壇說，總統澤倫斯基 已設定在今年內結束烏俄衝突的目標，西比哈並形容「繫緊外交安全帶的時候到了」。路透同日報導澤倫斯基說，為了烏克蘭的和平，他願放棄總統之位。

澤倫斯基稱願意離職換取烏加入北約

澤倫斯基周日表示，如果能夠換取烏克蘭的和平，他願意放棄自己的職位，並補充說，他可以用自己離開來換取烏克蘭加入北約軍事聯盟。「如果這意味著烏克蘭的和平，如果真的需要我離職，我已準備好了，」

澤倫斯基在記者會上被問及如果這意味著確保和平是否準備離職時，顯得有些惱火。他說：「如果有這個條件，我可以立即用這個交換北約(成員資格)。」

川普 總統一直推動烏克蘭舉行選舉，並將澤倫斯基稱為「獨裁者」，這顯然是指烏克蘭領導人的正式五年任期將於2024年結束。烏克蘭立法禁止在戒嚴狀態期間舉行選舉，該國在2022年2月俄羅斯入侵之日宣布戒嚴。

烏克蘭有意在今年結束歷時已三年的烏戰，圖為烏國總理、國會議長等高層出席「烏克蘭2025」論壇。(路透)

美稱美烏協議本周可簽署

在烏方表達年內結束烏俄戰爭的計畫同時，美方正加速推動俄烏終戰。川普總統22日說，正試圖拿回美國提供基輔對抗俄羅斯的資金，還稱美烏已「很接近達成一項交易(礦產協議)」。但同日其他報導則稱，基輔還沒準備好與美國簽該協議。川普中東問題特使威科夫23日接受CNN專訪時說「本周」可望簽署。

俄羅斯總統普亭周日稍早在克里姆林宮Telegram平台發布的影片表示，滿足在烏克蘭作戰的部隊需求和增強武裝力量是俄羅斯的關鍵戰略優先事項。這一消息在俄羅斯一年一度的祖國保衛者日(Defender of the Fatherland Day)發布，顯示俄方仍然不肯收手。

川普重申要烏稀土和石油

川普在馬里蘭州召開的年度保守派政治行動大會(CPAC)演說，聲稱美國已給烏克蘭3500億美元，「我想要他們給我們點什麼，回報我們提供的所有資金。我們將要求稀土和石油，任何我們能取得的東西，還將拿回我們的錢，因為不公平」，「要是我們離(達成交易)還很遠，那就麻煩了」。

美想向烏收取5000億美元

上周訪烏的川普特使凱洛格表明，澤倫斯基必須理解美烏達成礦產協議的重要性。但一位烏克蘭消息人士說，澤倫斯基還沒準備好接受目前的協議草案，「我們仍設法修改並加入建設性（的內容）」。基輔希望美烏間任何協議均納入美方的安全保證。

前述消息人士直言，現在草案中還沒列入給予安全保證或投資相關的美方義務，「一切都很模糊」。美方想向烏方收取5000億美元，但卻不回答烏方提出為何要付這一大筆錢的質疑，「這是哪門子夥伴關係？」但一位烏克蘭高官21日說儘管美烏關係緊張，仍正持續協商潛在協議。