川普奇怪祝賀文 梅爾茨不領情 譴責美干預大選

川普總統對德國大選勝選的保守派在野黨表示熱烈祝賀，但基民黨領袖梅爾茨不領情。(歐新社)

川普 總統過去兩周不斷抨擊歐洲政治人物、撕毀美國對歐陸安全的承諾，23日對德國 大選勝選的保守派在野黨表示熱烈祝賀，還莫名其妙也恭喜自己；但基民黨領袖梅爾茨(Friedrich Merz)不領情，譴責美國干預德國大選。

政治新聞網站Politico報導，梅爾茨領導的基民黨(CDU)、基社黨(CSU)聯盟黨贏得多數席位，成為國會第一大黨。川普在社群媒體上發布的恭賀文卻沒有提到梅爾茨或其政黨的名字，僅稱之為「德國保守黨」，但他辯稱德國右傾是德國與美國共同的政治轉變之一。

該貼文以全大寫字母寫道：「與美國一樣，德國人民也厭倦了多年來大行其道、不合常理的議程，特別是能源和移民問題上…對德國來說，這是個偉大的日子；對於在唐納德·J·川普先生領導下的美國來說，這也是個偉大的日子。恭喜所有人——接下來還會有更多勝利！」

川普並未提及馬斯克 (Elon Musk)青睞的極右派另類選擇黨(AfD)，這位科技富豪熱烈支持該黨，在選舉日當天多次在其X平台上為此發文。

梅爾茨並不領情，反而嚴厲譴責川普、馬斯克以及川普政府官員干預德國大選。梅爾茨在與所有黨派領導人的公開播放討論中表示「看看最近幾周和幾天，這個名叫馬斯克的人說了什麼話。」他強烈批評馬斯克介入德國大選，尤其是公開支持AfD。在談到川普和他的新政府時，梅爾茨表示「華盛頓的干預跟莫斯科的干預差不多嚴重或誇張。」

在白宮連續兩周反覆攻擊歐洲領導人後，即便是像川普這樣奇怪的祝賀文對歐洲來說也可能算是好消息。川普與俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)展開會談，同聲一氣地批評烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)，導致跨大西洋關係更加緊繃，到達崩潰邊緣。歐洲大陸的許多人都希望梅爾茨能夠說服川普：支持北約和烏克蘭是值得的，並且不要放棄美國對歐洲安全的歷史承諾。