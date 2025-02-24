梅爾茨將任德國總理 曾不敵梅克爾一度淡出

德國23日大選，基民黨獲勝，黨魁梅爾茨將出任下一任總理，並將與川普總統交手。(路透)

德國 保守派「基督教民主黨 」(Christian Democratic Union，簡稱基民黨或CDU)主席梅爾茨(Friedrich Merz)是一位商人，從未擔任過政府閣員；不過幾年前，他因為鬥不過德國「鐵娘子」梅克爾 (Angela Merkel)而淡出政壇，如今有望成為下任德國總理。

紐約時報報導，梅爾茨在德國西部的北威州紹爾蘭地區(Sauerland)出生成長，信奉天主教的他克紹箕裘，擔任律師。

1989年，33歲的梅爾茨代表CDU進入歐洲議會(European Parliament)，擔任五年議員；1994年，梅爾茨進入德國聯邦議院(Bundestag)，迅速以出色且犀利的演講風格嶄露頭角，成為黨內舉足輕重的人物之一。

梅爾茨在黨內仕途順遂，一路晉升到領導CDU議會黨團的位置，卻在許多方面與同屬CDU的時任德國總理梅克爾立場相悖，而遭梅克爾逐出政壇。

以律師和說客身分致富 經歷吸引選民

梅爾茨離開政壇後轉向商業和法律領域，利用律師和說客的身分致富；當梅克爾準備卸任時，梅爾茨重返政壇。

梅爾茨的經歷吸引許多德國選民，因為德國曾是歐洲經濟火車頭，卻在政治動盪後熄火。

23日，保守派執政聯盟「基督教民主黨與基督教社會黨聯盟」(CDU/CSU)在出口民調中獲勝，現年69歲的梅爾茨有望在國會大選中獲勝並擔任總理。

梅爾茨2018年重返政壇時承諾，他可以讓CDU在移民和犯罪等關鍵議題上稍微偏右，藉此阻止極右派的「德國另類選擇黨」(AfD)崛起。

數度失言 曾稱難民用納稅人的錢做牙

2021年，梅爾茨重回議會，並在兩度失敗後，於2022年當選CDU黨魁。

人非聖賢，誰能無過；梅爾茨數度失言，他前年稱難民用德國納稅人的錢重做牙齒，而德國民眾卻難以預約看診；德國牙醫協會(GDA)駁斥此說，而中產階級選民則認為梅爾茨與大量選民的生活現實脫節。

但梅爾茨依舊成功團結了CDU人士，並在梅克爾卸任後，讓CDU的走向更趨保守。

德人認比梅爾茨蕭茲更適合對付川普

梅爾茨允諾恢復德國經濟成長的動力，而他離開德國政壇後的經歷享有優勢；他曾任職於美國投資管理公司貝萊德(BlackRock)，不僅在國際金融界建立強大人脈，且在華盛頓建立穩固的政商關係。