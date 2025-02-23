德國今大選 基民黨梅爾茨勝算大 但范斯、馬斯克力挺「另類選擇黨」

德國將於23日提前舉行聯邦議院大選，之後產生新一屆政府。圖為波茲坦街頭貼滿各黨候選人競選廣告。(路透)

德國 23日舉行大選，保守派雖被看好勝算較大，但極右派另類選擇黨(AfD)的崛起不容小覻；值此歐洲及德國經濟動盪動之際，川普總統已放棄團結西方的立場，就俄烏戰爭倒向俄國一邊；美國副總統范斯、政府效率部主管馬斯克 更深度介入德國選舉，替另類選擇黨拉票。

「法國24」電視台報導，保守派領袖梅爾茨(Friedrich Merz)22日在慕尼黑造勢上對歡欣的群眾表示，23日將贏得選舉，接下來當前政府的夢魘就會結束，他誓言在歐洲紛擾的此時發出「強大聲音」。

右派基民黨(CDU)黨魁梅爾茨。 (歐新社)

連串血腥攻擊激怒民眾

德國經濟過去兩年萎縮，川普還威脅要打貿易戰，意味德國前途多舛，還面臨社會就火爆議題如移民 、安全而變得極端化。德國發生一連串血腥攻擊事件，民眾怒火中燒。

現任德國總理、社民黨魁蕭茲(Olaf Scholz)與綠黨、自由民主黨(FDP)的三黨執政聯盟去年11月崩潰，因此提前半年多舉行大選。

梅爾茨支持率30%領先

中間偏左的現任總理蕭茲22日來到波茨坦(Potsdam)選票，宣傳自己對德國困境的救方，但民調中他的社民黨支持率在15%左右，而梅爾茨領導的基民黨(CDU)、基社黨(CSU)聯盟領先，取得約30%的支持。

這次選舉看來會讓極右的另類選擇黨取得前所未有的戰果，在民調中該黨取得約20%的支持；一連串刀捅、車撞攻擊事件，被歸罪到移民頭上；選前10天，一名阿富汗男子駕車撞進慕尼黑街道市集，致一名兩歲女童及其母親喪生，另數十人受傷。

另類選擇黨獲得川普核心圈人士的強烈支持，科技億萬富豪馬斯克、副總統范斯都一再放話支持該黨。

每日郵報(Daily Mail)報導，封關前一項民調預測，另類選擇黨得票會大增，但仍不足以超越梅爾茨的基民黨。這次選舉被稱為歐洲最大經濟體德國的關鍵抉擇，保守派的基民黨在多次最新民調中看來穩居第一。選舉的結果對歐洲政壇有指標意義，也將對北約組織的未來有關鍵影響。

極右派「德國另類選擇黨」(AfD)黨魁魏德爾。(美聯社)

另類選擇黨主打反移民

富比世(Forbes)報導，馬斯克22日在自己的X社媒平台貼文，貼德國國旗梗圖外，文字便是「另類選擇黨！」，他把貼文釘在自己社媒檔案之首，另轉推保守派活躍人士柯克(Charlie Kirk)的貼文。柯克在文中表示，另類選擇黨明天在德國將取得創歷史的表現，「我們讓西方再度偉大！」

另類選擇黨政策主打反移民、大規模遞解移民，另主張拋棄歐元，停止應對氣候變遷的施政；據稱該黨一些高層的談話呼應納粹的言論，例如歐洲議會議員克拉(Maximilian Krah)去年便表示，並非所有納粹近衛隊「理所當然就是罪犯」；另一位黨魁比約恩·赫克(Björn Höcke)多次使用納粹口號而被罰款。

馬斯克多次為另類選擇黨加油打氣，例如1月在自己X社媒貼文說，「只有另類選擇黨能拯救德國」。副總統范斯2月稍早赴慕尼黑安全會議，特別會見該黨黨魁愛麗絲·魏德爾(Alice Wiedel)，另批評歐洲領袖拒絕與極右派共事。