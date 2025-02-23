我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國現象／小費厭煩症？近年金額漸減少

封面故事／全黑人飛行隊 二戰嚇壞納粹

德國今大選 基民黨梅爾茨勝算大 但范斯、馬斯克力挺「另類選擇黨」

編譯潘勛／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
德國將於23日提前舉行聯邦議院大選，之後產生新一屆政府。圖為波茲坦街頭貼滿各黨候選人競選廣告。(路透)
德國將於23日提前舉行聯邦議院大選，之後產生新一屆政府。圖為波茲坦街頭貼滿各黨候選人競選廣告。(路透)

德國23日舉行大選，保守派雖被看好勝算較大，但極右派另類選擇黨(AfD)的崛起不容小覻；值此歐洲及德國經濟動盪動之際，川普總統已放棄團結西方的立場，就俄烏戰爭倒向俄國一邊；美國副總統范斯、政府效率部主管馬斯克更深度介入德國選舉，替另類選擇黨拉票。

「法國24」電視台報導，保守派領袖梅爾茨(Friedrich Merz)22日在慕尼黑造勢上對歡欣的群眾表示，23日將贏得選舉，接下來當前政府的夢魘就會結束，他誓言在歐洲紛擾的此時發出「強大聲音」。

右派基民黨(CDU)黨魁梅爾茨。 (歐新社)
右派基民黨(CDU)黨魁梅爾茨。 (歐新社)

連串血腥攻擊激怒民眾

德國經濟過去兩年萎縮，川普還威脅要打貿易戰，意味德國前途多舛，還面臨社會就火爆議題如移民、安全而變得極端化。德國發生一連串血腥攻擊事件，民眾怒火中燒。

現任德國總理、社民黨魁蕭茲(Olaf Scholz)與綠黨、自由民主黨(FDP)的三黨執政聯盟去年11月崩潰，因此提前半年多舉行大選。

梅爾茨支持率30%領先

中間偏左的現任總理蕭茲22日來到波茨坦(Potsdam)選票，宣傳自己對德國困境的救方，但民調中他的社民黨支持率在15%左右，而梅爾茨領導的基民黨(CDU)、基社黨(CSU)聯盟領先，取得約30%的支持。

這次選舉看來會讓極右的另類選擇黨取得前所未有的戰果，在民調中該黨取得約20%的支持；一連串刀捅、車撞攻擊事件，被歸罪到移民頭上；選前10天，一名阿富汗男子駕車撞進慕尼黑街道市集，致一名兩歲女童及其母親喪生，另數十人受傷。

另類選擇黨獲得川普核心圈人士的強烈支持，科技億萬富豪馬斯克、副總統范斯都一再放話支持該黨。

每日郵報(Daily Mail)報導，封關前一項民調預測，另類選擇黨得票會大增，但仍不足以超越梅爾茨的基民黨。這次選舉被稱為歐洲最大經濟體德國的關鍵抉擇，保守派的基民黨在多次最新民調中看來穩居第一。選舉的結果對歐洲政壇有指標意義，也將對北約組織的未來有關鍵影響。

極右派「德國另類選擇黨」(AfD)黨魁魏德爾。(美聯社)
極右派「德國另類選擇黨」(AfD)黨魁魏德爾。(美聯社)

另類選擇黨主打反移民

富比世(Forbes)報導，馬斯克22日在自己的X社媒平台貼文，貼德國國旗梗圖外，文字便是「另類選擇黨！」，他把貼文釘在自己社媒檔案之首，另轉推保守派活躍人士柯克(Charlie Kirk)的貼文。柯克在文中表示，另類選擇黨明天在德國將取得創歷史的表現，「我們讓西方再度偉大！」

另類選擇黨政策主打反移民、大規模遞解移民，另主張拋棄歐元，停止應對氣候變遷的施政；據稱該黨一些高層的談話呼應納粹的言論，例如歐洲議會議員克拉(Maximilian Krah)去年便表示，並非所有納粹近衛隊「理所當然就是罪犯」；另一位黨魁比約恩·赫克(Björn Höcke)多次使用納粹口號而被罰款。

馬斯克多次為另類選擇黨加油打氣，例如1月在自己X社媒貼文說，「只有另類選擇黨能拯救德國」。副總統范斯2月稍早赴慕尼黑安全會議，特別會見該黨黨魁愛麗絲·魏德爾(Alice Wiedel)，另批評歐洲領袖拒絕與極右派共事。

德國 移民 馬斯克

上一則

川普促馬斯克「更積極」削減聯邦支出 估共和黨在期中選舉繼續獲勝

延伸閱讀

馬斯克要聯邦員工寫每周工作表「否則解雇」 恐衍生法律及資安問題

馬斯克要聯邦員工寫每周工作表「否則解雇」 恐衍生法律及資安問題
川普政府取消九一一研究資金 紐約民主黨人譴責

川普政府取消九一一研究資金 紐約民主黨人譴責
川普：蘋果墨國製造將遷回美國 他們不想捲入關稅戰

川普：蘋果墨國製造將遷回美國 他們不想捲入關稅戰
川普促馬斯克更積極削減聯邦支出 強調救國要務

川普促馬斯克更積極削減聯邦支出 強調救國要務

熱門新聞

馬斯克貼文批社安局的僵屍檔案，其中超過百歲的人瑞近2000萬人，年齡最長者已360歲。(路透)

馬斯克痛批社安局「弊端」：人口檔案最年長369歲

2025-02-18 04:47
川普總統在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時與記者交談。（路透）

川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利

2025-02-20 12:40
美國國際開發署(USAID)被揭向芝麻街工作室撥款2000萬元，在伊拉克創建當地版本的芝麻街，號稱「促進不同種族、宗教、教派間的包容、尊重和理解」。(路透)

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

2025-02-16 09:01
社會安全管理局（SSA）近日成為輿論焦點。（美聯社）

真有150歲領社安金？或因馬斯克手下不熟社安局系統

2025-02-18 16:57
川普19日在佛州邁阿密市舉行的沙烏地阿拉伯主權財富基金主辦的未來投資倡議峰會上表示，正考慮分發DOGE紅利，省下來的20%返還給美國民眾。(路透)

川普：考慮普發「DOGE紅利」納稅家庭每戶領5000元

2025-02-20 05:32
川普總統11日再簽行政命令，要求聯邦各單位必須裁撤4人才能再招聘1人。馬斯克帶著兒子發表談話，萌娃在堅毅桌旁挖鼻孔。（路透）

川普、馬斯克誰是老大？破解肢體語言「這2點」看出地位

2025-02-16 19:40

超人氣

更多 >
網紅可頌吐司上架好市多一包不到9元 老饕曝最美味吃法

網紅可頌吐司上架好市多一包不到9元 老饕曝最美味吃法
竂國女入境LAX綠卡被剪遭遣返 或因這舉動

竂國女入境LAX綠卡被剪遭遣返 或因這舉動
不愛社交？他曝最適合內向者的職缺 時薪近30美元

不愛社交？他曝最適合內向者的職缺 時薪近30美元
航管局裁員132人 被解雇員工震驚：我的職務對飛安很重要

航管局裁員132人 被解雇員工震驚：我的職務對飛安很重要
股神何以囤如此多現金？「2原因」解析

股神何以囤如此多現金？「2原因」解析