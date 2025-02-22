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路透：美施壓烏克蘭簽礦產協議 以停供星鏈威脅

中央社／華盛頓21日電
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一名烏克蘭軍人2023年2月27日站在一輛載著星鏈的汽車旁。（路透資料照片）
一名烏克蘭軍人2023年2月27日站在一輛載著星鏈的汽車旁。（路透資料照片）

路透引述三名知情人士說法報導，美國談判團隊施壓烏克蘭，盼取得烏克蘭的關鍵礦物，並提到可能讓烏克蘭無法使用科技大亨馬斯克（Elon Musk）旗下「星鏈」衛星網路系統。

消息人士說，在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）拒絕美國財政部長貝森特（Scott Bessent）初步提議後，美烏官員談到馬斯克的太空探索科技公司（SpaceX）持續提供星鏈（Starlink）讓烏克蘭使用的問題。

星鏈為飽受戰爭蹂躪的烏克蘭及其軍方提供了重要的網路連線。

一名聽過會談簡報的消息人士透露，美國的烏克蘭議題特使凱洛格（Keith Kellogg）20日與澤倫斯基會談時再次提到這個問題。

消息人士說，烏克蘭在會談中被告知，若不達成關鍵礦物協議，星鏈服務很快就會關閉。

這名因談論閉門談判內容而不願具名的消息人士說：「烏克蘭要靠星鏈運作。他們認為這是他們的指路明燈。若失去星鏈…會是很沉重的打擊。」

美國總統川普政府要求烏克蘭給予價值5000億美元的礦產資源，以償還美國提供的戰時援助；但澤倫斯基拒絕，稱美國未提供具體的安全保證。

澤倫斯基21日說，美烏團隊正致力達成協議；川普也說，預計很快會簽署協議。

烏克蘭 澤倫斯基 馬斯克

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