川普譏澤倫斯基沒籌碼「我受夠了」：他沒參與和談不重要

川普總統21日會見兩黨州長時再批烏克蘭總統澤倫斯基，指他沒有籌碼，不足以談判。（歐新社）

美俄兩國啟動俄烏和平談判，卻獨缺烏克蘭 ，對此川普 表示，要結束戰爭，就要和俄羅斯談而不是與烏克蘭談，同時川普還直言烏克蘭總統澤倫斯基 沒有籌碼，沒他參與和談根本不重要，也很難與他協商。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，川普21日在白宮與朝野兩黨州長舉行會談時，針對已經展開的俄烏和平談判直言：「我與普亭之間談得很順利，但我與烏克蘭方面的談判並非那麼順利。」

美俄兩國官員日前在沙烏地阿拉伯啟動俄烏和談，卻不讓烏克蘭坐上談判桌，讓澤倫斯基氣憤難平，強調絕不接受沒有烏克蘭參與的任何談判協議，不過川普表示：「他們沒有任何籌碼，姿態還很硬，但我們不會讓這種情況繼續，這場戰爭太可怕，如果當時我擔任總統，這種事(俄烏戰爭)不會發生，但畢竟還是發生了。」

為甩開烏克蘭，川普還給澤倫斯基貼上「獨裁者」標籤，指控其政權根本違法，因為原定2024年舉行的總統大選已經被澤倫斯基延期，不過澤倫斯基自稱民調支持率超過50%，並指控川普只是在複製俄羅斯的假消息。

川普21日趁著接受福斯新聞廣播(Fox News Radio)專訪機會，繼續對澤倫斯基窮追猛打：「我觀察了很多年，知道他沒籌碼談判，他沒有籌碼，實在讓人厭煩，我已經受夠了。」並強調：「老實說，我認為他出席談判並不是很重要，他會讓達成協議變得困難。」

雖然川普在專訪中承認俄羅斯入侵烏克蘭的事實，但仍暗指烏克蘭咎由自取：「每次我說，這不是俄羅斯的錯，總是害我被假媒體反擊，但我告訴你，拜登說錯了，澤倫斯基也說錯了。」

儘管川普公開與澤倫斯基撕破臉，不過川普欽點的俄烏問題特使凱洛格(Keith Kellogg)20日與澤倫斯基會面後，在社群平台X發文大讚後者為「身處戰爭、四面楚歌、勇敢無畏的國家領導人」。