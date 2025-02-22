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控烏克蘭挑起戰端遭轟 川普改口認俄侵烏：我5月沒要訪俄

馬克宏籲川普對俄羅斯強硬：否則給中國侵台藉口

編譯茅毅／綜合報導
法國總統馬克宏呼籲川普總統不要對俄羅斯示弱，以免給中國侵台藉口。（路透）
法國總統馬克宏呼籲川普總統不要對俄羅斯示弱，以免給中國侵台藉口。（路透）

預定24日訪問華府並與美國總統川普會談的法國總統馬克宏，20日在共一小時的社群媒體直播指稱，會對川普說別對俄羅斯總統普亭示弱，以免讓中國以為有權入侵台灣。

馬克宏在前述網路直播答覆網友對有關俄烏終戰的提問。他聲稱「我了解川普，我尊重他，我也相信他尊重我」。

馬克宏提到會對川普直言面對普亭不能示弱，「這不是你(川普)的作風、也不符你的個性，也不符你的利益」。

馬克宏還說自己和川普關係「順暢」，但個性不同。馬克宏認為川普創造不確定性，「因為他想達成交易」，這也使普亭摸不清川普(下一步)將做什麼或他可能怎麼做。

馬克宏宣稱，在面對普亭時，川普別忘了後面還有中國及伊朗；若向普亭示弱，會造成烏克蘭在糟糕的和談協議下屈服，也有損川普在面對中國以及遏止伊朗核武計畫上的可信度，未來會更難因應中伊，「這會是巨大的戰略錯誤」。

馬克宏緊握拳頭說，「你不想中國去挑戰台灣或其他國家，那應如何解釋中國無權入侵台灣，卻坐視俄國侵烏？」他補充說，讓烏克蘭落入俄國手中，會在台灣議題上向北京發出一個戰略信號。

川普 馬克宏 普亭

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