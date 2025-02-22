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加冰球賽勝美 杜魯多諷川普：奪不走國家 也奪不走比賽

編譯中心／綜合報導
在場內場外充滿激情下，加拿大冰球隊20日擊敗美國隊。(美聯社)
在場內場外充滿激情下，加拿大冰球隊20日擊敗美國隊。(美聯社)

美加關係緊張之際，20日晚間在波士頓舉行的「四國冰球對抗賽」(4 Nations Face-Off)充滿體育競技和政治角力的激情，最終加拿大在加時賽以3：2獲勝贏得冠軍，加拿大總理杜魯多第一時間推文諷刺川普總統，炫耀加拿大的勝利。

回應川普的「第51州」說法，加拿大球迷也舉牌稱美國為加拿大「第11個省」。(美聯...
回應川普的「第51州」說法，加拿大球迷也舉牌稱美國為加拿大「第11個省」。(美聯社)

因為美國關稅和併吞加拿大威脅不斷，加上美加第一次在加國場館遭遇時，加拿大球迷狂噓美國國歌，且當時在開賽不足10秒鐘，兩隊即打了三場架，令決賽在開賽前就充滿火藥味。

川普總統20日早上先在社交媒體發文說，他將打電話給美國冰球隊，為他們當晚戰勝加拿大而加油；由於當晚川普要在華府對州長們講話，因此無法到場觀賽，他還歡迎「杜魯多州長」一起看比賽；隨後白宮發言人李威特(Karoline Leavitt)又說，期待美國隊擊敗「即將成為我們第51州的加拿大」。共和黨參議員克魯茲(Ted Cruz)也大開玩笑貼文稱：「我們上吧，美國隊！勝者擁有加拿大。」加國主流媒體賽前則稱此比賽宛如「第三次世界大戰」。

政治激情延伸到美加冰球賽，加國球迷20日到波士頓為加拿大隊加油。(美聯社)
政治激情延伸到美加冰球賽，加國球迷20日到波士頓為加拿大隊加油。(美聯社)

加拿大冰球隊在首屆四國對抗賽中，擊敗美國奪冠。(美聯社)
加拿大冰球隊在首屆四國對抗賽中，擊敗美國奪冠。(美聯社)

獻唱加拿大國歌的加拿大歌手克雷維亞祖克(Chantal Kreviazuk)當晚更動了國歌歌詞以回應川普「第51個州」的威脅言論。她將其中一句歌詞「我們全都擁有真正愛國情懷」(True patriot love in all of us command)，改成了「只有我們擁有真正愛國情懷」(True patriot love that only us command)。

政治激情延伸到美加冰球賽，加國球迷20日對著美國名人堂球員的銅像叫喊。(美聯社)
政治激情延伸到美加冰球賽，加國球迷20日對著美國名人堂球員的銅像叫喊。(美聯社)

政治激情延伸到美加冰球賽，美國球迷20日湧進波士頓球館為美國隊助威。(美聯社)
政治激情延伸到美加冰球賽，美國球迷20日湧進波士頓球館為美國隊助威。(美聯社)

在20日當晚開賽之前，盡管波士頓TD Garden球館的播音員要求所有球迷不要對每個國家的國歌發出噓聲，但當加拿大國歌「O Canada」開唱時，美國球迷還是報以噓聲。在克雷維亞祖克的表演結束後，現場更爆出一片「U-S-A」的加油聲。

開賽後，加拿大隊在第一節先開紀錄得分，美國迅速扳回一城，更在第二節反超前拿下第二分，隨後加拿大又追上一分，第三節完畢，雙方2：2打平。加時賽進行到8分18秒，加拿大冰球明星球員麥克大衛(Connor McDavid)攻進一球，擊敗美國隊奪冠。

獲勝後，加拿大總理杜魯多第一時間在社交媒體上發布一篇明顯在回擊川普的貼文，他說：「你不能奪走我們的國家，你也不能奪走我們的比賽。」

首屆「四國冰球對抗賽」包括：美國、加拿大、瑞典和芬蘭四國球隊，球員都是北美冰聯(NHL)的頂尖好手，由於NHL球員在2018年和2022年都被禁止參與冬奧，因此該比賽被喻為是冰球界近十年來高手雲集、最矚目的賽事。

決賽激烈程度更甚，兩隊的愛國情操都升到最高點，有球員稱：「這不僅是一場比賽，是為國旗而戰。」從社交媒體上的影片可以看到球迷們在場邊叫陣、互噓國歌，甚至有直接對罵的場面。

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