疏遠盟友…川普顛覆美二戰後外交立場 新世界秩序成形

美國和俄羅斯撇開歐洲討論俄烏停戰，「慕尼黑反對仇恨」組織成員20日在柏林示威，戴著面具表示反對德國另類選擇黨領袖魏德爾(左起)、川普總統、俄羅斯總統普亭和副總統范斯掛勾。(歐新社)

川普 總統倒向俄國，稱烏克蘭 總統澤倫斯基 是獨裁者，還指烏克蘭挑起戰端。華爾街日報分析，從疏遠盟友到向對手示好，川普上任一個月就翻轉數十年來的美國外交政策，讓各方驚覺新的世界秩序正在形成。

美俄雙方代表18日排除烏克蘭於沙國雙邊會談，川普當天會後暗指烏克蘭挑起戰端，澤倫斯基回批川普「活在假訊息世界」；川普隨即痛罵澤倫斯基從美援撈油水，「是個未經選舉的獨裁者」。

華爾街日報直言，川普僅上任一個月就徹底改變華府外交政策走向，讓美國成為一個不太可靠的盟友。他還揚棄全球性承諾，表明要接管格陵蘭、巴拿馬運河、加薩，還要加拿大變成美國一州，從根本重塑美國與世界的關係。

川普這次對俄讓步、痛批澤倫斯基，還與歐洲保持距離，並拆解美國主要援外機構，而可能點燃貿易大戰的各項關稅，如同昭示美國所推動的全球化告終。

雖然沒人期望川普像歷任總統那樣處理全球事務，但幾乎沒人料到他會這麼快翻轉美國自1945年以來訂下的外交立場。多數外交政策專家同意，二戰結束以來由美國主導的聯盟體系也同時強化美國實力，美國比任何國家都更能承擔起全球自由貿易和確保穩定角色，冷戰時是對抗蘇聯，如今是對抗中國。

但川普的看法迥異其他歷任總統，他認為盟國都是在占美國的便宜，要盟國增加軍費投入別只想靠美軍及美國核武保護；川普的外交政策具更多交易色彩，也更看重對自身有無好處。

保守派智庫「傳統基金會」國家安全與對外政策副總裁柯茲說：「並非川普放棄二戰後的秩序，而是當前已處戰後秩序瓦解的年代，我們必須接受地緣政治格局丕變。」

副總統范斯在慕尼黑安全會議批評歐洲盟友限制言論自由傷害民主，卻沒討論俄烏戰爭。歐洲政府要求參加俄烏談判，美官員卻拒絕，只表示會考慮他們的意見。

曾在川普第一任期擔任白宮國安顧問的波頓說，川普其實沒有一套一貫的意識形態來瓦解全球秩序，他只是以個人看法行事，「但不幸的是，他就是總統」，波頓建議盟友「咬緊牙關」。