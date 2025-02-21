聯合國挺烏議案 美拒共同發起 還反對G7稱俄侵略者

在俄烏戰爭三周年之際，聯合國動議要求俄國撤軍，美國拒絕連署。圖為聯合國在紐約的總部。(路透)

川普政府對俄烏戰爭的態度來了徹底改變，路透援引三名外交人士報導，在俄烏戰爭爆發三周年之際，美國拒絕在聯合國 大會共同提出「支持烏克蘭 領土完整、譴責俄羅斯 的特別軍事行動」的決議草案，這是三年來首次出現這種情況。

這個名為「推動實現烏克蘭全面、公正和持久和平」的草案，重申支持維護烏克蘭主權、領土完整，並譴責俄羅斯的侵略行為，預計將於2月24日戰爭紀念日在聯大審議。草案有50個多個國家發起，美國過去一直支持此類決議，但今年拒絕共同發起。

俄羅斯衛星通訊社已證實路透的報導，但美國駐常聯合國代表團尚未置評。目前尚不清楚支持這份決議草案的截止日期，儘管原則上華盛頓在截止前仍可改變主意，但消息人士指出，「目前的情況是，美國不會簽署這份草案」。

在俄烏戰爭三周年之際，聯合國動議要求俄國撤軍，美國拒絕連署。圖為烏克蘭軍隊在頓內茨克向俄軍發射火箭。(路透)

川普最近對烏克蘭的態度，與前總統拜登相比是180度轉變，在這個背景下，聯合國大會的投票，被視為西方國家支持烏克蘭的重要風向標。普遍認為儘管決議草案的投票仍可能繼續，但贏得廣泛支持的可能性或許較小。

大會決議本來就不具約束力，但具有政治影響力，反映了全球對俄烏戰爭的看法。

其中一位外交人士表示，目前的情況是美國不會簽署決議，而提出草案的國家正努力尋求其他國家支持，包括全球南方國家。

根據路透看到的決議草案版本，「呼籲緩和局勢、盡早停止敵對行動並和平解決對烏克蘭的戰爭……以符合聯合國憲章及國際法」。草案還「重申要求俄羅斯立即、全部及無條件，從國際公認的烏克蘭邊界內撤出所有軍隊」。

聯合國大會於2023年通過首次決議案支持烏克蘭領土完整，並譴責俄羅斯，但美國拒絕連署今年的動議。(美聯社)

除此之外，另外兩名消息人士向路透透露，七國集團(G7)計畫下星期發表譴責俄羅斯的聲明，華盛頓已表示反對聲明稱俄國在烏戰是侵略者的措辭。

紐約時報報導，G7一名高官說，輪值主席的加拿大讓其他六國傳閱第一份草稿，內容保留以往挺烏的語氣。但是美方本周閱讀後，刪去所有被視為挺烏的字眼，結果聲明草稿變成語氣中立，未指俄國是侵略者，也未稱烏克蘭是侵略的受害者。

外媒的評論認為，這些舉動反映了美國正在抛棄烏克蘭。