川普突然批評烏克蘭 共和黨參議員錯愕但不敢出聲

澤倫斯基2022年在美國國會視訊演講時，受到全場議員起立鼓掌歡迎。(美聯社資料照)

2022年12月，烏克蘭 總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)應邀在參眾兩院聯合會議發表演說時受到熱烈歡迎，還被不少共和黨參議員 稱讚是「現代邱吉爾」，川普總統19日批評澤倫斯基是「獨裁者」並指烏克蘭挑起戰爭，情勢頓時豬羊變色，共和黨參議員錯愕之餘卻不敢出聲。

俄烏戰爭爆發三年以來，美國一直力挺烏克蘭，川普政策急轉彎讓共和黨參議員措手不及，有些人聽聞消息之初質疑媒體引述錯誤，其他參議員則以俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)為批判對象，或說川普可能是以不尋常手段展開斡旋。

報導指出，川普主張以「美國第一」(America First)為政策主軸，揚棄二戰之後由美國主導的結盟制度，讓共和黨內部出現波動。川普青睞迅速改弦易轍，也讓共和黨國會議員變成狀況外，顯得與川普不同調。

某些身為傳統國防鷹派的共和黨籍參議員，19日面對媒體詢問時三緘其口或視若無睹，包括印地安納州聯邦參議員楊格(Todd Young)、愛阿華州聯邦參議員瓊妮·恩斯特(Joni Ernst)以及參院軍事委員會(Senate Armed Services Committee)主席威克爾(Roger Wicker)。

過去幾年率領共和黨為烏克蘭提供大量援助的前任共和黨團領袖麥康諾(Mitch McConnell)，19日也不願評論。2024年，參院通過最後一批烏克蘭援助法案時，幾乎所有民主黨參議員都投下贊成票，共和黨參議員則有31人投贊成票。

南達科他州聯邦參議員朗茲(Mike Rounds)是少數為澤倫斯基說話的共和黨參議員。朗茲對媒體表示，澤倫斯基是合法選舉產生的烏克蘭總統，「我跟澤倫基斯見過幾次面，他正是烏克蘭足以抵抗俄羅斯進犯的重要因素」。

共和黨北卡羅來納州聯邦參議員提里斯(Thom Tillis)剛結束兩黨國會議員的烏克蘭訪問行程，在烏克蘭期間曾巡視一座萬人塚。提里斯19日對媒體說，普亭是「殺人無數的獨裁者」，俄烏戰爭是普亭挑起的，「任何讓普亭感受勝利或強迫逼和的烏克蘭協議，都是不好的構想」。

共和黨北達科他州聯邦參議員克雷默(Kevin Cramer)指出，川普痛批澤倫斯基可能是談判策略之一。他說，川普論述存在事實錯誤，但不知道川普發言動機為何，因為談判時經常要調整立場。