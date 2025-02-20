美對俄政策轉彎 歐洲不知所措 法總統2度召開緊急會議

法國總統馬克宏（右）19日二度召開歐洲國家緊急安全會議，因應美國可能轉向的局勢。圖左為羅馬尼亞臨時總統博洛，北約19日在羅馬尼亞及烏克蘭邊境舉行軍演。（美聯社）

華爾街日報(WSJ)19日報導，美國對俄羅斯的外交政策突然轉變，川普 總統嚴詞批評烏克蘭 並譴責基輔挑動俄烏戰爭，歐洲國家驚訝之餘忙著尋求對策。川普18日晚間談話時點名烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelensky)說道：「你根本不該發起戰爭，應該接受協議。」川普19日再批澤倫斯基是「不是經過選舉產生的獨裁者」。

美俄兩國外交官18日在沙烏地阿拉伯見面商討俄烏戰爭停火事宜，但澤倫斯基說，沒有烏克蘭參加的任何談判都將行不通。報導指出，美俄會談並沒有歐洲國家參加，歐洲對於川普責怪烏克蘭也三緘其口，由此可見歐洲此時群龍無首，對於華府決策轉彎不知所措。

法國總統府辦公室指出，法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)19日會見羅馬尼亞臨時總統，屆時兩人將共同主持視訊會議，邀集17日沒有參加巴黎非正式緊急會議的歐洲國家元首，共商如何因應俄烏戰爭最新情勢及美國政策轉變。根據媒體報導，歐盟政府代表17日晚間在會議裡唇槍舌劍，卻沒有共識。

北約正聯合九個國家舉行為期六周的軍事演習，展現歐洲國家可以團結抗敵的能力。（美聯社）

國家安全顧問沃茲(Mike Waltz)19日說，馬克宏下周將訪華府。

沃茲說，英國首相施凱爾(Keir Starmer)下周也將訪問華府。

沃茲表示，對於俄烏戰爭達成和平協議感到樂觀。他表示，剛剛與法國、英國、德國等歐洲國家領袖通話，歐洲國家均願意挺身而出，為烏克蘭提供安全擔保。

他說：「我們歡迎歐洲，我們已經向歐洲呼籲多年，希望他們挺身而出，不要只顧自己的防禦，也要為防禦烏克蘭做出貢獻。」

歐洲國家對美國立場越來越憂心之際，北大西洋公約組織(NATO)成員19日持續2025年開年以來規模最大的軍事演習，測試在北約東部邊境迅速部署大批軍隊的能力。

美聯社報導，長達6周的軍演羅馬尼亞、保加利亞、希臘進行，來自9個成員國、共計1萬名官兵參加。