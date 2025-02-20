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烏克蘭先開戰？烏人感到背叛：對川普政府幻想破滅

編譯陳韻涵／綜合報導
川普總統與烏克蘭總統澤倫斯基（左）。（路透）
川普總統與烏克蘭總統澤倫斯基（左）。（路透）

川普總統附和俄羅斯的說法，指烏克蘭發動俄烏戰爭，這個論述讓烏克蘭人傻眼並感覺遭背叛，稱不再相信美國；烏克蘭總統府顧問波多利雅科(Mykhailo Podolyak)19日表示，美國在沙烏地阿拉伯的美俄會談後，放棄並讓出談判俄烏終戰協議的主導地位。

紐約時報報導，娜塔莉亞‧克利繆克(Nataliia Klymyuk)自願擔任烏克蘭首都基輔「戰爭烈士紀念碑」的志工長達11年，她19日站在基輔市中心獨立廣場(Independence Square)的紀念碑前表示，她從未對川普抱持憧憬。

基輔獨立廣場紀念碑前的地上插著數以萬計小國旗，每一面國旗代表著在俄烏戰爭中捐軀的烈士，現場氣氛凝重。

51歲的克利繆克每天都在現場插上新旗幟並清除積雪，說道「我不相信談判」。

川普18日在佛羅里達州海湖莊園(Mar-a-Lago)將這場戰役的源頭歸咎於烏克蘭，指「烏克蘭不該起頭」，他針對的是實際上並未挑起戰事的烏國領袖。

川普的評論令許多烏克蘭人感到震驚，認為這是公然背叛。

克利繆克說：「川普一直是俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)的朋友，我不相信他會突然成為我們的朋友，他只是在澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)總統背後追求自身利益。」

30歲的瑪麗娜‧伊瓦施納(Marina Ivashyna)正好經過獨立廣場，她自述父親戰死沙場，丈夫在任務中失蹤。她泣訴：「這對我而言很難熬，我不相信會有好事發生，我不相信談判。」

克利繆克和伊瓦施納的心聲反映烏克蘭人日益滋長的情緒，美俄希望修復關係，而這可能對飽受烽火蹂躪的烏克蘭不利。

許多學者表示，烏克蘭人對川普政府的幻想逐漸破滅。

多數烏克蘭人去年12月表示，他們信任當時的川普，而今普遍出現失望與憤怒情緒，從街頭、政府機關到社群媒體皆然。

烏克蘭智庫「國家韌性與社會凝聚力平台」(National Platform for Resilience and Social Cohesion)共同創辦人、政治分析師薩克揚(Oleh Saakyan)表示，「許多人厭倦了(美國前總統)拜登的優柔寡斷，希望川普能迫使俄國結束戰爭，我們可以看到，他們現在很失望。」

另據美聯社報導，澤倫斯基的顧問波多利雅科19日表示，在美俄官員於沙國首都利雅徳晤談後，美國似乎將俄烏戰爭的談判主導權讓給俄國。

波多利雅科說：「為什麼要將主導權交給一個侵略者、違反國際法且入侵烏克蘭的始作俑者，我們不理解這個策略。」

他表示，烏克蘭未獲邀出席沙國會談，會前未收到會議內容通知，會後也沒有收到會談結果簡報。

波多利雅科說：「美國政府倡議的『以實力實現和平』概念，在我看來很奇怪」，指美方在利雅德會談上展現軟弱。

他說：「這個矛盾很奇怪，對俄國而言，歐美訴求的『以弱求和』是不可能的，那樣反而會變成『以暴求和』。」

烏克蘭 川普 俄國

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