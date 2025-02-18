川普想「經濟殖民」烏克蘭？美烏交易協議疑曝光 條件比二戰德日還慘

美國總統川普。（路透）

每日電訊報披露，美國總統川普對烏克蘭 總統澤倫斯基 提出用天然資源交換美國援助的計畫，不僅要求控制烏克蘭50%的關鍵礦產，甚至計畫控制港口、基礎設施到石油、天然氣等，被形容無異於法律永久約束下的「經濟殖民」。

每日電訊報取得美烏交易計畫草案，文件標記「機密與專用」，並註明日期為2025年2月7日。文件提議美國和烏克蘭建立聯合投資基金，確保任何美烏的敵對勢力不會在重建烏克蘭的過程中獲益。

依據計畫，美國將收取烏克蘭從資源開採中50%的經常性收入，以及未來資源營利化後「發放給第三方許可證」的50%財務價值。美國將對這些收入擁有「留置權」（lien）。一名了解談判的消息人士描述，這項權利的意思是「先付錢，再去養活你的孩子」。

文件指出，「對於未來所有的許可證，美國將擁有優先購買出口礦產的權利。」華府 將擁有主權豁免，並且幾乎完全控制烏克蘭的大部分商品和資源經濟。

報導指出，整體來看，這似乎是由私人律師撰寫，而非出自美國國務院或商務部的文件。

文件還提到，澤倫斯基去年9月會晤還是總統候選人的川普時，主動提出讓美國直接持有烏克蘭稀土元素和關鍵礦產股分的想法，希望為華府繼續提供武器鋪平道路。

烏克蘭通訊社（RBC Ukraine）引述每日電訊報指出，澤倫斯基大概沒料到會收到如戰敗國才會拿到的提案。這些條件比1945年德國和日本在二戰戰敗後遭受的經濟制裁措施還嚴厲。