我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克的效率部要進入國稅局系統？引發資安疑慮

陳妍希婚後沒收過陳曉生日禮物「頭紗吻」成泡沫

川普想「經濟殖民」烏克蘭？美烏交易協議疑曝光 條件比二戰德日還慘

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）

每日電訊報披露，美國總統川普對烏克蘭總統澤倫斯基提出用天然資源交換美國援助的計畫，不僅要求控制烏克蘭50%的關鍵礦產，甚至計畫控制港口、基礎設施到石油、天然氣等，被形容無異於法律永久約束下的「經濟殖民」。

每日電訊報取得美烏交易計畫草案，文件標記「機密與專用」，並註明日期為2025年2月7日。文件提議美國和烏克蘭建立聯合投資基金，確保任何美烏的敵對勢力不會在重建烏克蘭的過程中獲益。

依據計畫，美國將收取烏克蘭從資源開採中50%的經常性收入，以及未來資源營利化後「發放給第三方許可證」的50%財務價值。美國將對這些收入擁有「留置權」（lien）。一名了解談判的消息人士描述，這項權利的意思是「先付錢，再去養活你的孩子」。

文件指出，「對於未來所有的許可證，美國將擁有優先購買出口礦產的權利。」華府將擁有主權豁免，並且幾乎完全控制烏克蘭的大部分商品和資源經濟。

報導指出，整體來看，這似乎是由私人律師撰寫，而非出自美國國務院或商務部的文件。

文件還提到，澤倫斯基去年9月會晤還是總統候選人的川普時，主動提出讓美國直接持有烏克蘭稀土元素和關鍵礦產股分的想法，希望為華府繼續提供武器鋪平道路。

烏克蘭通訊社（RBC Ukraine）引述每日電訊報指出，澤倫斯基大概沒料到會收到如戰敗國才會拿到的提案。這些條件比1945年德國和日本在二戰戰敗後遭受的經濟制裁措施還嚴厲。

烏克蘭 澤倫斯基 華府

上一則

美中科技戰下救經濟…習近平會科企巨頭 馬雲成座上賓

下一則

效率部要進入國稅局系統？不受限制的權力引發資安疑慮

延伸閱讀

新聞評論／川普控台灣搶美晶片 賴政府應據理力爭

新聞評論／川普控台灣搶美晶片 賴政府應據理力爭
以國「加薩2035」計畫曝光 高度呼應川普提案 疑去年競選就看過

以國「加薩2035」計畫曝光 高度呼應川普提案 疑去年競選就看過
美俄高官抵沙國 18日斡旋俄烏停戰 澤倫斯基批：會議不會有結果

美俄高官抵沙國 18日斡旋俄烏停戰 澤倫斯基批：會議不會有結果
因應川普關稅戰 宏碁開第一槍 筆電率先漲價

因應川普關稅戰 宏碁開第一槍 筆電率先漲價

熱門新聞

川普研擬11日簽署行政命令，要求各個聯邦機構擬定大規模裁員計畫。(路透)

川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫

2025-02-11 20:31
墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)面對川普總統關稅威脅時因應策略奏效，堅持立場但未觸怒川普。(路透)

墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法

2025-02-12 08:42
美國國際開發署(USAID)被揭向芝麻街工作室撥款2000萬元，在伊拉克創建當地版本的芝麻街，號稱「促進不同種族、宗教、教派間的包容、尊重和理解」。(路透)

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

2025-02-16 09:01
被川普提名的小型企業署署長羅夫勒，她上任後首要工作可能就是精簡人事。（路透）

川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人

2025-02-14 05:18
川普本週簽署行政命令指示聯邦機構「不再提供紙吸管」。(美聯社)

川普下令不用紙吸管 「一理由」讓環保人士部分認同

2025-02-14 21:45
川普總統11日再簽行政命令，要求聯邦各單位必須裁撤4人才能再招聘1人。馬斯克帶著兒子發表談話，萌娃在堅毅桌旁挖鼻孔。（路透）

川普、馬斯克誰是老大？破解肢體語言「這2點」看出地位

2025-02-16 19:40

超人氣

更多 >
FBI警告：收到這類電話、簡訊立刻掛斷、刪掉

FBI警告：收到這類電話、簡訊立刻掛斷、刪掉
好市多5磅重薯條賣7元 消費者：不用去麥當勞了

好市多5磅重薯條賣7元 消費者：不用去麥當勞了
明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷

明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷
到歐洲旅遊 專家奉勸「別吃飯店早餐」

到歐洲旅遊 專家奉勸「別吃飯店早餐」
來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世

來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世