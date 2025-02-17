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如何反擊川普關稅？加拿大正研究外包給美企的政府合約

編譯季晶晶／綜合外電
加拿大政府加美關係委員會成員、財政委員會主席泰勒。（路透）
加拿大政府加美關係委員會成員、財政委員會主席泰勒。（路透）

加拿大正設法打消美國總統川普對他們的輸美商品徵收關稅的想法。根據加拿大政府加美關係委員會成員、財政委員會主席泰勒（Ginette Petitpas Taylor），渥太華當局急著研究外包了哪些合約給美企，想找出被起徵關稅時的適當反擊措施。

泰勒說：「所有選擇方案都在考慮之列。我們當然希望全力避免關稅，但如果真的開徵，我們會做出適當反應。」她表示，聯邦政府正在查閱業務外包合約，以及涉及的部門和合作方。

儘管泰勒做上述表示，加拿大公共服務與採購部部長杜克洛（Jean-Yves Duclos）的新聞秘書丹尼斯不願意透露，當局是否在考慮終止與美國公司的合約。

他只說，政府正密切關注美加貿易狀況，評估對現有項目的潛在影響，並探討關稅與非關稅反制措施，以便必要時做出相稱的強力回應。

川普本月3日宣布，對加拿大輸美商品徵25%關稅、能源徵較低10%關稅的政策暫緩實施30天。加國的報復計畫原訂2月初先對300億美元美國商品徵收25%的初始關稅，三周後再對1,250億加元的商品進一步徵稅，現在也叫停。

加拿大聯邦公共帳目顯示，加國的外包支出節節高升，2023-24年度達207億加元，高於2022-23年度的185億加元、2021-22年度175億加元、2020-21年度147億加元。

競逐自由黨當魁的方慧蘭（Chrystia Freeland）上月發表的聲明裡，曾呼籲禁止美國公司競標加拿大聯邦採購合約（國防以外），並要求聯邦政府機構不再向美企採購商品。

關稅 加拿大 聯邦政府

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