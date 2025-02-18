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CNN分析：烏戰和談前 川普或已讓步普亭

編譯廖振堯／綜合報導
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美俄兩國官員18日將於沙烏地阿拉伯會談關於結束烏戰等事項，暫無結論；有線電視新聞網(CNN)分析指出，會談排除歐洲及烏克蘭參與，加上川普總統先前的發言、慕尼黑安全會議上美方透露的訊息，都讓人擔憂川普正遠離美國的傳統盟友、轉向俄總統普亭，不管普亭提出什麼協議他都有可能接受。

報導指出，川普上周宣傳俄羅斯而非西方的外交政策立場，加劇外界擔憂。如川普似乎同情普亭的入侵理由，還呼籲普亭重返八大工業國組織(G8)。

俄國2014年因併吞克里米亞而被踢出該集團。到14、15日的慕尼黑安全會議上，副總統范斯(JD Vance)猛烈抨擊歐洲民主，還在德國大選前幾天會見極右翼「另類選擇黨」(AfD)的領袖，震驚歐洲領袖，清楚表明川普政府有意推動民粹主義運動。

川普政府發出的混雜訊息也讓人們懷疑他將同意與普亭達成「承認其非法入侵的協議」，再強迫烏克蘭臣服於該協議。儘管大多數現實派都承認，烏克蘭收不回俄羅斯占領的土地，但川普仍因與普亭通話、失去籌碼而受批評。

分析指，普亭則樂見這一切，意味著他國際孤立地位結束，還有機會談判協議、鞏固他的領土利益；川普引發的北約內部分裂，正是俄羅斯最重要的外交目標之一。

沙烏地阿拉伯主辦的會談將由國務卿魯比歐(Marco Rubio)、白宮國安顧問沃茲(Mike Waltz)、中東特使威科夫(Steve Witkoff)率領美國代表團參加。魯比歐則試圖淡化情況，稱這還不是真正的談判，「若是真正談判，烏克蘭就必須參與其中」。

由於被排除在會談外，法國總統馬克宏17日緊急與德、英、義、波蘭、西班牙、荷蘭、丹麥領導人，及歐盟理事會、歐盟執委會、北約秘書長召開非正式會議。英相施凱爾(Keir Starmer)16日表示若協議需要，他願意派軍駐烏；17日更說美國仍是保障和平的要角，歐洲國家必須增加國防預算。

川普 普亭 烏克蘭

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