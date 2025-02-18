美俄高官抵沙國 18日斡旋俄烏停戰 澤倫斯基批：會議不會有結果

國務卿魯比歐17日抵達沙烏地阿拉伯準備出席18日的美俄的烏戰會談。沙國外交部長費瑟(右)歡迎。(美聯社)

俄烏開戰以來最受矚目的會談18日將在沙烏地阿拉伯舉行，國務卿魯比歐(Marco Rubio)、白宮國安顧問沃茲(Mike Waltz)等人將會晤俄羅斯官員，協商改善美俄關係、斡旋俄烏停戰，並為「雙普會」舖路；沙國會談未邀烏克蘭 ，烏克蘭總統澤倫斯基 批評會議「不會有結果」，而他16日出訪阿拉伯聯合大公國(UAE)。

華爾街日報(WSJ)報導，美俄推動雙邊會談引發烏克蘭與歐洲領袖不安，美俄官員已抵達沙國，準備舉行俄烏開戰三年來最令人矚目的會談。

魯比歐、沃茲和中東特使威特科夫(Steve Witkoff)17日抵達沙國首都利雅德；國務院發言人布魯斯(Tammy Bruce)表示，美國代表18日將會見俄國 代表團。

俄國總統府克里姆林宮表示，會談「主要致力恢復複雜的俄美關係」，並為川普總統與俄羅斯總統普亭可能舉行的峰會鋪路。

國務院將18日的會談形容為探討俄國在烏克蘭衝突及其他核心議題意圖的機會，而不是開始詳談基輔的未來。

這場會談代表美國對俄國政策的重大變化，前總統拜登政府期間曾因俄國進犯烏克蘭而孤立普亭，並讓基輔成為任何關於終戰的討論核心。

知情人士表示，烏克蘭此次不會派員參加將在利雅德麗思卡爾頓酒店(Ritz-Carlton)舉行的會談；美國官員表示，日後斡旋結束戰爭的正式談判，烏克蘭官員將占有一席之地。

澤倫斯基17日批評美俄官員在烏克蘭代表缺席的情況下進行初步談判的想法，稱這類討論「不會有結果」。

澤倫斯基16日接受「國家廣播公司新聞網」(NBC News)節目「會見新聞界」(Meet the Press)專訪時表示，烏克蘭必須坐上談判桌，歐洲國家代表同樣重要。他說：「在談判桌上聽取美國、歐洲、烏克蘭和俄國的聲音，至關重要。」

路透報導，俄國外長拉夫洛夫表示，俄國不會在烏克蘭領土議題上讓步。不過美國務院說，魯比歐與拉夫洛夫曾討論「可能在其他雙邊議題上合作的機會」。

因應俄烏和談的可能性愈來愈大，澤倫斯基16日出訪阿拉伯聯合大公國；川普上周表示，他將在沙國與普亭舉行峰會。

澤倫斯基上周末在德國參加慕尼黑安全會議後飛往阿布達比，而烏克蘭總統辦公室發布的影片顯示，澤倫斯基與妻子歐倫娜‧澤倫斯卡(Olena Zelenska)16日在機場受到一名阿聯官員和儀隊的熱烈歡迎。

烏克蘭總統辦公室表示，「此行首要之務是將更多被俘虜的人帶回家，我們還將聚焦投資、經濟夥伴關係和大規模的人道主義計畫。」