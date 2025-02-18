歐洲緊急峰會 英國、瑞典表態願派兵赴烏 波蘭等國仍有保留

英國首施塔爾施凱爾(中)17日在巴黎結束歐洲緊急峰會後離開艾麗榭宮。(美聯社)

歐洲八國、歐盟 及北約領袖17日齊聚巴黎艾麗榭宮舉行緊急峰會，共商烏克蘭 情勢和歐洲安全。與會領袖堅稱，他們必須在結束烏戰的國際談判中擁有發言權；英國首相施凱爾 16日表態願在必要時派兵前往烏克蘭，瑞典也不排除派兵加入俄烏戰後的維和部隊。但在是否派軍至烏克蘭的問題上，歐洲仍顯分歧。

華盛頓和莫斯科都明確表示，在可能影響歐洲大陸未來的談判中，他們目前還沒有任何發言權。上周，美國對結束烏戰與俄國展開直接溝通，歐陸被摒在外，導致一度穩固的跨大西洋聯盟陷入混亂。

在歐洲緊急峰會前，川普總統與法國總統馬克宏先討論烏克蘭戰爭問題。一名白宮官員稱，17日通話是「友好的」，持續大約30分鐘。據這名官員稱，兩國總統討論烏克蘭戰爭、歐洲領袖會面及美國和俄羅斯官員在沙烏地阿拉伯舉行的會談。

歐洲緊急峰會自17日下午4時開始，馬克宏、施凱爾、德國總理蕭茲、義大利總理梅洛尼、波蘭總理圖斯克(Donald Tusk)、北約秘書長呂特(Mark Rutte)、歐盟執委會主席范德賴恩和歐盟理事會主席柯斯塔(Antonio Costa)受邀出席，西班牙、荷蘭和丹麥的總理也與會。

美聯社報導，峰會結束後，英國首相施凱爾呼籲美國提供支持，同時重申「如果達成持久和平協議」，準備考慮派遣英國軍隊與其他軍隊一起進入烏克蘭領土。

歐盟與波蘭等一些國家之間存在分歧，這些國家表示不希望在烏克蘭領土上留下軍事痕跡。馬克宏並未做出承諾。

步出會場的北約秘書長呂特指出，「歐洲已準備好且有意願自我強化，發起行動以提供烏克蘭安全保障」。德國總理蕭茲說，「不會有強制的和平」，並強調烏克蘭必須參與談判。

丹麥總理佛瑞德里克森(Mette Frederiksen)強調，俄羅斯及其「帝國夢」如今威脅整個歐洲。「我非常擔憂快速停火這個想法，這會讓普亭有再次動員並攻擊烏克蘭或另一個歐洲國家的最佳可能性」。瑞典外交部長斯典尼嘉德(Maria Malmer Stenergard)呼應英國，表示若有必要，不排除派遣維和部隊前往烏克蘭。

另方面，基輔堅定盟友圖斯克17日表示，波蘭不會派兵至烏克蘭。而西班牙、德國則認為，目前討論派軍「太早」，必須先用外交方式推進，再端看和平是否，以及以何種方式回到烏克蘭。

圖斯克則在會後指出，歐洲意識到與美國的關係已經進入「新的階段」。他說：「所有參與者都意識到跨大西洋關係、北大西洋聯盟，以及我們和美國的情誼，已經進入新的階段。我們都看見了。」他也表示美、歐不應是競爭關係。

在美國川普總統催化下，俄烏戰爭進程加速，這是首度歐洲領袖鬆口，表示已準備好派遣軍隊到烏克蘭維持和平。然而在派軍問題上，歐洲顯得分歧。

英國首相施凱爾16日說，未來數天內會晤川普，讓英國在歐洲和美國密切合作上發揮「獨特作用」。